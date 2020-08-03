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Общество
В Одессе задержан молдаванин, разыскиваемый 7 лет за изнасилование
03.08.2020

29 июля сотрудники Одесского управления внутренней безопасности нацполиции Украины получили оперативную информацию о возможном нахождении в Одессе мужчины, который скрывается от правоохранительных органов.

Как сообщили в Одесском управлении внутренней безопасности нацполиции, в течение суток украинские правоохранители разыскали гражданина Молдовы, который с 2013 года находился в международном розыске за изнасилование несовершеннолетней, сообщает odessa.online.

Отмечается, что мужчину задержали на автовокзале, когда он в очередной раз собирался сбежать в другой город. Молдаванина поместили в изолятор временного содержания полиции. Решается вопрос о дальнейшей его экстрадиции в Молдову.


 
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