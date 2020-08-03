3 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
ТОП президентских выборов по интересу, выраженному избирателями
03.08.2020

Почти за 29 лет независимости Республики Молдова, избирателей пять раз призывали к ящикам, чтобы избрать президента. И каждый раз интерес к такого рода выборам был разным. Ниже мы предлагаем условный рейтинг по этой теме.

1)Президентские выборы от 8 декабря 1991 года

Из 2 368 287 зарегистрированных избирателей на выборах присутствовали 1 988 384 (84%). Единственный кандидат на этих выборах, Мирча Снегур, набрал 1 952 142 голоса (98,2%).

2)Президентские выборы от декабря 1996 года (второй тур)

Из 2 441 074 избирателей, зарегистрированных в списках для голосования, на выборах присутствовали 1 748 139 (71,61%). Победителем стал Пётр Лучинский с 919 831 голосами (54,02%), а Мирча Снегур набрал 782 933 голоса (45,98%).

3)Президентские выборы от 17 ноября 1996 года (первый тур)

Из 2 399 156 избирателей, зарегистрированных в списках для голосования, на выборах присутствовали 1 634 661 (68,13%). Во второй тур вышел Мирча Снегур с 603 652 голосами (38,75%) и Пётр Лучинский – 430 836 голосами (27,6%).

4). Президентские выборы от 13 ноября 2016 года (второй тур)

Из 3 018 046 избирателей, зарегистрированных в списках для голосования, на выборах присутствовали 1 614 007 (53,52%). Победителем стал Игорь Додон, ща которого проголосовали 834 081 избирателей (52,11%), а Майя Санду разместилась на втором месте, набрав 766 593 голосов (47,89%).

5)Президентские выборы от 30 oктября 2016 года (первый тур)

Из 2 929 679 избирателей, зарегистрированных в списках для голосования, на выборах присутствовали 1 440 734 (49,17%). Во второй тур вышел Игорь Додон, набрав 680 550 голосов (47,98%) и Майя Санду, набрав 549 152 голосов (38,71%).


 
Количество просмотров:
71
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.