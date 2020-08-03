ТОП президентских выборов по интересу, выраженному избирателями

Почти за 29 лет независимости Республики Молдова, избирателей пять раз призывали к ящикам, чтобы избрать президента. И каждый раз интерес к такого рода выборам был разным. Ниже мы предлагаем условный рейтинг по этой теме.

1). Президентские выборы от 8 декабря 1991 года

Из 2 368 287 зарегистрированных избирателей на выборах присутствовали 1 988 384 (84%). Единственный кандидат на этих выборах, Мирча Снегур, набрал 1 952 142 голоса (98,2%).

2). Президентские выборы от 1 декабря 1996 года (второй тур)

Из 2 441 074 избирателей, зарегистрированных в списках для голосования, на выборах присутствовали 1 748 139 (71,61%). Победителем стал Пётр Лучинский с 919 831 голосами (54,02%), а Мирча Снегур набрал 782 933 голоса (45,98%).

3). Президентские выборы от 17 ноября 1996 года (первый тур)

Из 2 399 156 избирателей, зарегистрированных в списках для голосования, на выборах присутствовали 1 634 661 (68,13%). Во второй тур вышел Мирча Снегур с 603 652 голосами (38,75%) и Пётр Лучинский – 430 836 голосами (27,6%).

4). Президентские выборы от 13 ноября 2016 года (второй тур)

Из 3 018 046 избирателей, зарегистрированных в списках для голосования, на выборах присутствовали 1 614 007 (53,52%). Победителем стал Игорь Додон, ща которого проголосовали 834 081 избирателей (52,11%), а Майя Санду разместилась на втором месте, набрав 766 593 голосов (47,89%).

5). Президентские выборы от 30 oктября 2016 года (первый тур)

Из 2 929 679 избирателей, зарегистрированных в списках для голосования, на выборах присутствовали 1 440 734 (49,17%). Во второй тур вышел Игорь Додон, набрав 680 550 голосов (47,98%) и Майя Санду, набрав 549 152 голосов (38,71%).