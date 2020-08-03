В центре Кишинева проходит ярмарка

Мероприятие будет проходить весь август. Около 40 фермеров выставили свои товары на площади у Кафедрального собора в центре Кишинева. Гости ярмарки с удовольствием дегустировали и покупали ранний виноград, голубику, ежевику, мед и другую сельскохозяйственную продукцию.

Организаторы ярмарки приложили все усилия, чтобы помочь фермерам, пострадавших от засухи, а затем и от проливных дождей. Особенно сильно пострадали производители ягод.

- Сегодня мы привезли ежевику и напиток, который делаем из нее. В этом году урожая намного меньше, качество хуже. Ягоды созрели неравномерно. Урожай первого сорта, по сравнению с предыдущими годами, на 80 процентов ниже, - рассказала Ирина Помпуш из Оргеевского района говорит.

- Это сорт - Атос, в этом году ягоды довольно мелкие, по сравнению с прошлым, но они созрели и довольно сладкие. Другой сорт - стандартный, он развивался, как и положено, - пояснили члены семьи Кондря из Яловенского района, которые привезли на продажу виноград ранних столовых сортов.

- Раньше мы выращивали только виноград для производства вина. В 2017-м решили высадить столовые сорта. Можно сказать, что это первый урожай. В прошлом году из-за заморозков пострадало 90 процентов виноградников. У нас экологический продукт, ягоды сладкие. Виноградники не опрыскивали, только ухаживали за ними, - сказала фермер Валентина Кондря.

Покупатели довольны ценами, несмотря на то, что фрукты и овощи пострадали от дождей и засухи, передает Publika.

- С самого начала мы установили четкие правила для производителей: носить маски, перчатки и следить за тем, чтобы у их столов не было толкотни. Этот год очень трудный для сельского хозяйства. Заморозки и засуха позволили собрать только до трети из запланированного урожая, - пояснила организатор Диана Круду.

Ярмарка пройдет также 8, 15, 22 и 29 августа в сквере Кафедрального собора, и жители Кишинева, как и гости столицы, смогут посетить мероприятие и продегустировать лучшие фрукты и овощи фермеров нашей страны.

Автор: Михаил Генчу