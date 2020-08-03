В этом году мед подорожает

Прогнозируется рост цен на 18% на пчеловодческую продукцию. По причине засухи и проливных дождей молдавские пчеловоды собрали в три раза меньше меда акации, который является самым ценным из тех сортов, что производятся на территории нашей республики.

Цена за один килограмм выросла с 90 леев до 130 леев несмотря на то, что акациевый мед и так является самым дорогим сортом.

- Если в прошлом году в стране было собрано около 6 тысяч тонн, то в этом году ожидается максимум две тысячи. Пчеловоды потратили много денег на содержание пчёл. Каждый заинтересован хоть как-то окупить расходы, - заявил вице-председатель Ассоциации пчеловодов Молдовы Андрея Загаряну.

Сейчас все пчеловоды страны заняты сбором цветочного меда, после которого наступит период подготовки ульев и пчелосемей к зимнему периоду.

В этом году стоимость одного килограмма мёда - от 70 до 130 леев, передает Publika.

Автор: Михаил Генчу