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Валериу Осталеп заставил Диану Круду спустить румынский флаг
03.08.2020

Любовь к румынскому флагу дорого обошлась предпринимательнице из Дурлешт. В 2018 году ее  оштрафовали за поднятый в собственном дворе флаг соседнего государства, а 9 июля решением Кишиневского суда судья Дарья Сущевич частично удовлетворила ходатайство Валериу Осталепа и обязала ее заплатить 11 600 лей за оскорбительное сообщение в соцсетях в его адрес. По закону флаги других стран могут быть подняты только вместе с государственным флагом Молдовы.

Диана Круду, ранее занимавшая должность госсекретаря в министерстве сельского хозяйства, рассказала об этом в Facebook: "Каждый гражданин Румынии, может, обделяя себя, вносит свой вклад в то, чтобы нам прислали медицинскую помощь. А здесь, в Республике Молдова, в пародии на государство, за поднятие флага на частном шесте во дворе назначают штраф 1500 лей… Лично мне выражение благодарности и любви к Румынии вместе с расходами на адвоката и судебными издержками обошлось в почти 40 тысяч лей. Некоторые люди за убийство платят 30-40 тысяч лей, и их оправдывают. А мы за поднятие флага в год столетия объединения стали объектом издевательств молдавских властей».

Жалобу в полицию написал бывший заместитель министра иностранных дел Валерий Осталеп. Диана Круду ответила сообщением в соцсети. В начале июля суд обязал Диану Круду публично извиниться на своей странице в соцсети перед Осталепом, выплатить компенсацию за моральный ущерб, расходы на юридическую помощь и государственную пошлину. Круду собщила, что получила решение судебного пристава Анатолия Неруса, по которому обязана уплатить штраф в размере 1500 лей за то, вывесила флаг Румынии без флага Республики Молдова, как это предусмотрено законом о государственном флаге РМ, сообщает Zdg.md.

«И дело не в деньгах, поверьте мне, но когда суд заставляет вас извиняться в Facebook за некоторые истины, это беспокоит меня больше всего, - написала Круду. - Я часто говорю, что закрою все проекты в Республике Молдова и покину страну».

Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Кишинева, и Круду утверждает, что сделает это. В декабре 2018 года, после того, как Валериу Осталеп подала жалобу в полицию, Диана Круду была вынуждена спустить румынский флаг у себя во дворе.


 
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