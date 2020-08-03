Политика Санду и сотоварищи вышли покричать в центре Кишинева Партия «Действие и солидарность» садит голосовые связки у здания администрации президента. Демонстранты требуют от президента Игоря Додона не подписывать указ о назначении судьи Владислава Климы председателем Апелляционной палаты. В партии забыли о распределении компетенции госорганов и институтов, забыв, что компетенция назначения судей лежит на главе государства. Владислав Клима стал председателем Апелляционной палаты Кишинева по решению пленума Высшего совета магистратуры. Подготовил Михаил Генчу

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