Примар разнес преторов и лишил их зарплаты

Может, будут работать получше. Претор Ботаники Борис Препелица не получит зарплату за июль месяц в наказание за некачественную работу. 31 июля генпримар Ион Чебан провел проверку сектора Ботаника и обнаружил большое количество незаконно установленных киосков.

- Я очень разочарован тем, что увидел в некоторых секторах на прошлой неделе. То, что я увидел в секторе Ботаника, меня просто разочаровало, мягко говоря. Я не хочу и не могу слышать, что преторы ничего не знают о киосках, которые появились как грибы после дождя, о сомнительных сооружениях.

Их убрали к воскресенью, но, если бы я не пришел в пятницу, что было бы там в понедельник? Детские сады и школы остаются закрытыми, но в парках работают сомнительные аттракционы для детей. Они запрещены и даже не имеют разрешительных документов. Либо они установлены случайно, либо они кому-то платят деньги, — заявил Ион Чебан.

Если претор Ботаники не будет выполнять свои обязанности на надлежащем уровне, в следующий раз последует принудительная отставка. Также был лишен половины июльского оклада претор сектора Буюканы Вадим Брынзанюк – в подведомственном ему секторе были обнаружены незаконные парковки.

Несмотря на запреты примэрии, водители продолжают парковаться в зеленых зонах, где нет предусмотренных для этого зон. Генеральный примар также поставил на вид претора сектора Центр Павлу Русу, так как на его территории есть неубранные прошлогодние листья.

Напомним, что 31 июля генпримар Кишинева Ион Чебан провел проверку в парке Долина роз на Ботанике, во время которой было выявлено множество нарушений - незаконно установленные киоски и детские аттракционы.

Претура сектора в срочном порядке приступила к эвакуации всех незаконных конструкций.

Автор: Михаил Генчу