Может, еще поплаваем: Бассейны Кишинева смогут снова открыться, но при определенных условиях

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Общество
В течение этой недели рабочая группа будет проверять плавательные бассейны страны. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику
Таким образом, в течение этой недели рабочая группа будет проверять плавательные бассейны страны на предмет соответствия рекомендациям Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению в отношении соблюдения эпидемиологических санитарных норм.
Напомним, что с 1 августа из-за несоблюдения мер предосторожности и увеличения случаев инфицирования, бассейны были закрыты.
ПАВЕЛ МУНТЯН
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