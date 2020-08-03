Может, еще поплаваем: Бассейны Кишинева смогут снова открыться, но при определенных условиях

В течение этой недели рабочая группа будет проверять плавательные бассейны страны. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику

Таким образом, в течение этой недели рабочая группа будет проверять плавательные бассейны страны на предмет соответствия рекомендациям Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению в отношении соблюдения эпидемиологических санитарных норм.

Напомним, что с 1 августа из-за несоблюдения мер предосторожности и увеличения случаев инфицирования, бассейны были закрыты.

ПАВЕЛ МУНТЯН