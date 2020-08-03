За первые семь месяцев этого года налоговая служба собрала 22,5 млрд леев

Необычно, но это на 133 млн леев (на 0,6%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В госбюджет поступило 9,4 млрд леев, что на 459,4 млн леев (-4,7%) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Доходы местных бюджетов составили 2,4 млрд леев, что на 95 млн леев больше (+4,1%), чем в прошлом году. Фонд обязательного медицинского страхования составил 2,7 млрд леев - на 39,8 млн леев (1,5%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В бюджет государственного соцстрахования было собрано 8 млрд леев. Это на 457,6 млн леев больше по сравнению с прошлогодними показателями.

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