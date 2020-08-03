Новости и вырезки из группы "Кишинёвцы" в Фейсбук

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На устах
Каждый день группа "Кишинёвцы" из Фейсбук (Уже почти 35.000 человек) публикует различные материалы. Люди, уехавшие и те, кто проживает в родном и любимом городе собираются на центральной площади группы и вспоминают свою жизнь в Кишиневе. Кто вспоминает работу и различные предприятия, а кто сотрудников, но в большой степени вспоминают улицу, где проживали, номер дома, свой двор и соседей. Часто, эти воспоминания задевают душу.
Все, кто жили в старой части Кишинева, жили во дворах. Дворы наши немного отличались, своими размерами, количеством соседей, но они все были наполнены нашим, молдаско-еврейско-русским колоритом. И в каждом дворе у нас варили сливовое повидло, в котле, на камнях. Дети бегали вокруг, делая вид, что помогают, хватая время от времени длинную деревяную ложку, помешивая повидло, правда помощь продолжалась совсем недолго. Ложка быстро возвращалась маме и шум дестких голосов убегал куда-то во двор. Во дворе, мы могли бегать с куском хлеба, или бутербродом, время от времени крича: - "Коля, дай шмат.". Время от времени, мы бегали в магазин через дорогу, за хлебом, съедая горбушку на обратном пути))
Часто в группе можно прочитать, как тетя Маня делала икру из синих баклажан (синенькие), иногда вперемежку с помидорами. Рецепты есть на все. Кто-то делится рецептами закрутки помидор, кто соленными арбузиками, кто-то рассказывает про свои плацынды. Одним словом, всё, что мы кушали и любили в группе проходит свое описание.
Приведу пример сегодняшнего дня. Мы все вспоминаем нашу любимую, знаменитую, лучшую Чио-чио сан в мире - Марию Биешу. Вот несколько постов, написанных представителями нашей группы:
Илья БершадскийАвтор Мне посчастливилось выступать с ней.Опера "'Аида".Нас,студентов музыкального училища,гнали в оперу для участия в массовке,платили 5 рублей-огромные деньги для студента.2 действие,на сцену выводят пленных эфиопов,усаживают на пол.Один из них-Я))) Аида, Мария Биешу, ходила между пленными и гладила по голове,мне тоже досталось)))
Jurij Danilejko Илья Бершадский да, режиссёр был явно в духе. Вы на эфиопа похожи как 2 капли воды. Бинго.
Илья БершадскийАвтор Jurij Danilejko Создатель знал что делал))
Зино Бондарь Илья Бершадский После ее поглаживания с волосами произошли чудеса)))
Валентина Платон Вадим Стоян да,прославила Молдову и наше село Волонтировка.
Валентина Платон Вадим Стоян Конечно! Я была на её концерте в Москве и я поняла,что в других странах Марию Лукьяновну ценили больше,чем на своей Родине.Наши власти-выходцы из народа,к сожалению,не лучшая её часть,может от бездарности и непонимания классической музыки,не смогли оценить настоящий талант,лучшую Чио-Чио-Сан в Мире.Очень жаль...
Валентина Платон Когда Мария Лукьяновна после конкурса вернулась в Кишинёв, большая группа детей-пионеров встречала в столичном аэропорту ...не её, а другую делегацию..
Aurelia Alexandrova Молдову любила. Ей предлагали работу и в Большом театре и в Италии, но она отказывала. А ведь такого голоса с бархатным оттенком на молдавской сцене не появилось, даже у той, которая сейчас работает на Венской сцене.
Татьяна Вербульская Светлая память и царство небесное...На похоронах был весь город..В Оперном,где прощались,яблоку негде было упасть...Ну, и правительство,само собой, все такое холеное,скорбящее..Траурное шествие по Ленина..улица перекрыта ...На здании правительства в тот день приспустили флаг....Отмучилась...Спасибо,Мария Лукьяновна,что была на нашей земле,что ПЕЛА...
Viorica Serousova Наша замечательная Мария Биешу.Молдавская Примадонна, наша соловушка. Светлая память. Аве Мария.
Irina Pavalachi Prima Operei Nationale!!!
Это был маленький кусочек вырезанный из беседы про Марию Биешу.
* * *
А вот создатель группы - Илья Бершадский. Неутомимый, её вечный двигатель. Музыкант, пианист, исполнитель, композитор, аранжировщик - первый музыкальный руководитель Филиппа Киркорова и вообще - душа компании. С ним всегда хочется выпить и поболтать......
Илья Бершадский организовал в группе прямые эфиры. Многие из них собирают широкую публику и проходят на УРА. Одним словом, в группе постоянная движуха. Ну еще-бы, 35.000 человек, живших, родившихся, проживших большую часть жизни в одном месте - всегда найдут о чем поговорить. Кстати, поиск кого-то из Кишиневцев обычно занимает до 1 часа времени! Это уже из опыта. Одним словом - соскучились по городу? Или у вас есть какая-то тайна о своем доме, находящумуся по адресу Ул. Армянская........ или любое другое место - вам прямо туда: https://www.facebook.com/groups/kishinev/
Merci mult...
Зино Бондарь
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