Новости и вырезки из группы "Кишинёвцы" в Фейсбук

Каждый день группа "Кишинёвцы" из Фейсбук (Уже почти 35.000 человек) публикует различные материалы. Люди, уехавшие и те, кто проживает в родном и любимом городе собираются на центральной площади группы и вспоминают свою жизнь в Кишиневе. Кто вспоминает работу и различные предприятия, а кто сотрудников, но в большой степени вспоминают улицу, где проживали, номер дома, свой двор и соседей. Часто, эти воспоминания задевают душу.

Все, кто жили в старой части Кишинева, жили во дворах. Дворы наши немного отличались, своими размерами, количеством соседей, но они все были наполнены нашим, молдаско-еврейско-русским колоритом. И в каждом дворе у нас варили сливовое повидло, в котле, на камнях. Дети бегали вокруг, делая вид, что помогают, хватая время от времени длинную деревяную ложку, помешивая повидло, правда помощь продолжалась совсем недолго. Ложка быстро возвращалась маме и шум дестких голосов убегал куда-то во двор. Во дворе, мы могли бегать с куском хлеба, или бутербродом, время от времени крича: - "Коля, дай шмат.". Время от времени, мы бегали в магазин через дорогу, за хлебом, съедая горбушку на обратном пути))

Часто в группе можно прочитать, как тетя Маня делала икру из синих баклажан (синенькие), иногда вперемежку с помидорами. Рецепты есть на все. Кто-то делится рецептами закрутки помидор, кто соленными арбузиками, кто-то рассказывает про свои плацынды. Одним словом, всё, что мы кушали и любили в группе проходит свое описание.

Приведу пример сегодняшнего дня. Мы все вспоминаем нашу любимую, знаменитую, лучшую Чио-чио сан в мире - Марию Биешу. Вот несколько постов, написанных представителями нашей группы:

Илья Бершадский Автор Мне посчастливилось выступать с ней.Опера "'Аида".Нас,студентов музыкального училища,гнали в оперу для участия в массовке,платили 5 рублей-огромные деньги для студента.2 действие,на сцену выводят пленных эфиопов,усаживают на пол.Один из них-Я))) Аида, Мария Биешу, ходила между пленными и гладила по голове,мне тоже досталось)))

Jurij Danilejko Илья Бершадский да, режиссёр был явно в духе. Вы на эфиопа похожи как 2 капли воды. Бинго.

Илья Бершадский Автор Jurij Danilejko Создатель знал что делал))

Зино Бондарь Илья Бершадский После ее поглаживания с волосами произошли чудеса)))

Валентина Платон Вадим Стоян да,прославила Молдову и наше село Волонтировка.

Валентина Платон Вадим Стоян Конечно! Я была на её концерте в Москве и я поняла,что в других странах Марию Лукьяновну ценили больше,чем на своей Родине.Наши власти-выходцы из народа,к сожалению,не лучшая её часть,может от бездарности и непонимания классической музыки,не смогли оценить настоящий талант,лучшую Чио-Чио-Сан в Мире.Очень жаль...

Валентина Платон Когда Мария Лукьяновна после конкурса вернулась в Кишинёв, большая группа детей-пионеров встречала в столичном аэропорту ...не её, а другую делегацию..

Другими словами- нет пророка в своем отечестве!

Aurelia Alexandrova Молдову любила. Ей предлагали работу и в Большом театре и в Италии, но она отказывала. А ведь такого голоса с бархатным оттенком на молдавской сцене не появилось, даже у той, которая сейчас работает на Венской сцене.

Татьяна Вербульская Светлая память и царство небесное...На похоронах был весь город..В Оперном,где прощались,яблоку негде было упасть...Ну, и правительство,само собой, все такое холеное,скорбящее..Траурное шествие по Ленина..улица перекрыта ...На здании правительства в тот день приспустили флаг....Отмучилась...Спасибо,Мария Лукьяновна,что была на нашей земле,что ПЕЛА...

Viorica Serousova Наша замечательная Мария Биешу.Молдавская Примадонна, наша соловушка. Светлая память. Аве Мария.

Irina Pavalachi Prima Operei Nationale!!!

A dus faima in lume.

V-om fi recunoscători si v-om pastra vie memoria!!!

Это был маленький кусочек вырезанный из беседы про Марию Биешу.

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А вот создатель группы - Илья Бершадский. Неутомимый, её вечный двигатель. Музыкант, пианист, исполнитель, композитор, аранжировщик - первый музыкальный руководитель Филиппа Киркорова и вообще - душа компании. С ним всегда хочется выпить и поболтать......

Илья Бершадский организовал в группе прямые эфиры. Многие из них собирают широкую публику и проходят на УРА. Одним словом, в группе постоянная движуха. Ну еще-бы, 35.000 человек, живших, родившихся, проживших большую часть жизни в одном месте - всегда найдут о чем поговорить. Кстати, поиск кого-то из Кишиневцев обычно занимает до 1 часа времени! Это уже из опыта. Одним словом - соскучились по городу? Или у вас есть какая-то тайна о своем доме, находящумуся по адресу Ул. Армянская........ или любое другое место - вам прямо туда: https://www.facebook.com/groups/kishinev/

Merci mult...

Зино Бондарь