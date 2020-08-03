Стокгольмский синдром Кишиневского аэропорта: Молдове запретили отменять концессию

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Общество
Стокгольмский арбитраж запретил Молдове расторгать контракт о концессии Кишиневского аэропорта.
Об этом сообщается на странице Кишиневского международного аэропорта в соцсети.
– Было оглашено промежуточное решение Международного арбитражного суда Стокгольма по иску Avia Invest (бывший концессионер аэропорта – ред.) против Республики Молдова о нарушении международного и национального законодательства в отношениях с концессионером Международного аэропорта Кишинева. Арбитраж запретил Республике Молдова выполнять действия по расторжению договора до окончательного решения и запретил любое исполнение уведомления о прекращении концессии, направленное компании 8 июля 2020 года, - говорится в сообщении.
Update: Arbitrajul de la Stockholm a INTERZIS rezilierea contractului de concesionare a Aeroportului, aceasta fiind o măsură provizorie
Подготовил Михаил Генчу
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