Общество Стокгольмский синдром Кишиневского аэропорта: Молдове запретили отменять концессию Стокгольмский арбитраж запретил Молдове расторгать контракт о концессии Кишиневского аэропорта. Об этом сообщается на странице Кишиневского международного аэропорта в соцсети. – Было оглашено промежуточное решение Международного арбитражного суда Стокгольма по иску Avia Invest (бывший концессионер аэропорта – ред.) против Республики Молдова о нарушении международного и национального законодательства в отношениях с концессионером Международного аэропорта Кишинева. Арбитраж запретил Республике Молдова выполнять действия по расторжению договора до окончательного решения и запретил любое исполнение уведомления о прекращении концессии, направленное компании 8 июля 2020 года, - говорится в сообщении. Update: Arbitrajul de la Stockholm a INTERZIS rezilierea contractului de concesionare a Aeroportului, aceasta fiind o măsură provizorie Подготовил Михаил Генчу

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