Валерия Топало: ...Настал тот день, когда я должна попрощаться с моим любимым Дедушкой.

C огромной болью в душе, настал тот день, когда я должна попрощаться с моим любимым Дедушкой.

Всё случилось так быстро и внезапно, что я не могу поверить, что Тебя больше нет с нами.

Я пронесу память о Тебе в следующие поколения своей семьи, и слов не хватит, чтобы описать насколько добрый, светлый и мудрый ты был Человек.

Ты навсегда мой пример для подражания в каждой сфере жизни - семейной и профессиональной. Лучший пример того, какой должен быть настоящий Мужчина. И просто мой самый лучший Дедушка, такой заботливый, тёплый и позитивный, с невероятно любящим и добрым сердцем.

Все мои самые тёплые и яркие воспоминания из детства связаны с тобой. Вместе с тем, как ты учил меня кататься на велосипеде, плавать и засаживать огород, ты научил меня видеть самые красивые вещи в этом мире и наслаждаться каждым днём в наших походах, в сказках, которые ты читал мне перед сном, в катании на санях с нашей собакой Никой и в сочинении смешных и красивых песен вместе на наших качелях по вечерам.

И, самое главное, Ты подарил мне чувство невероятно глубокой и искренней Любви, которое я буду нести в своей душе всю свою жизнь.

Ты навсегда мой Герой, посвятивший свою жизнь спасению других людей и обучению подрастающего поколения. Мой Дедушка - признанный хирург, учёный и профессор в Молдове и Европе, который зарегистрировал 10 изобретений, более 60 инноваций и написал более 260 научных работ и, в то же время, самый скромный человек, которого я когда-либо знала.

У тебя так много наград и достижений, так много учеников и коллег, у которых Ты вызываешь чувство глубокого уважения и восхищения, и невероятное множество людей, которых Ты спас.

Я всегда глубоко горжусь Тобой и надеюсь, что Ты сможешь гордиться мной, когда будешь смотреть на меня с Небес.

Я навсегда тебя люблю и буду бесконечно по тебе скучать.

Я знаю, что Небеса это красивое место, потому что у Них есть Ты.

Ред: Редакция газеты "Press-Обозрение" выражает соболезнование Аркадию Топало и всей его семье в связи со смертью его отца. Царство ему небесное!

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