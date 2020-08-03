В Кишиневе заработал первый продовольственный банк

Продукты с поврежденной упаковкой или с заканчивающимся сроком реализации будут перенаправляться нуждающимся людям и семьям, неправительственным организациям, социальным столовым.

За первую неделю работы продовольственный банк снабдил шесть социальных центров крупами, мукой и другими продуктами первой необходимости. По словам представителей проекта, поступающие в банк продукты проходят тщательную проверку. При заключении контракта на систематическую поставку продуктов, экономические агенты ничего не теряют, а логистикой занимаются волонтеры.

- Продовольственный банк стремится решить, казалось бы, простую проблему, которая затрагивает тысячи людей – голод. Хотя мы живем в сельскохозяйственной стране, у нас есть дети, страдающие от недоедания, и пожилые люди, которые едва ли могут позволить себе горячую еду каждый день, – пояснил реализатор проекта, директор социальной миссии Diaconia Игорь Белей.

Социальная миссия «Diaconia» – структура Бессарабской митрополии и член Федерации благотворительности. Она действует на всей территории Молдовы и является одним из крупнейших поставщиков социальных услуг.

Миссия, конечно, благородная, однако мы не уверены, что она вписывается в молдавское законодательство – во всяком случае, в части положений, позволяющих хозяйствующим субъектам на постоянной основе жертвовать продукты в этот банк или другой подобной организации.

Подготовил Михаил Генчу