Важно: Украина все-таки начала признавать молдавские отрицательные тесты на Covid-19

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Можно ездить в соседнюю страну. Украина наконец-то начала пускать на свою территорию граждан Молдовы с отрицательными тестами на Covid-19, и это позволяет нашим соотечественникам ездить на море в соседнюю страну. О том, что молдавские тесты теперь стали "проходными", сообщил наш соотечественник Александр Черновский:
- ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Тесты сделанные у нас - ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. На таможне сказали, что нужно с ними поехать в полицию или в мёдучреждение и заверить. Только что заехал в Украину, все хорошо, приветливые ребята, помогают с приложением и тесты приняли. ОНИ не могут заверить, но может ПОЛИЦИЯ. Таможня заняла 10 минут.
Еду заверять. Все ок. Езжайте по делам и на отдых! - напутствовал Черновский.
Автор: Михаил Генчу
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