Важно: Украина все-таки начала признавать молдавские отрицательные тесты на Covid-19

Можно ездить в соседнюю страну. Украина наконец-то начала пускать на свою территорию граждан Молдовы с отрицательными тестами на Covid-19, и это позволяет нашим соотечественникам ездить на море в соседнюю страну. О том, что молдавские тесты теперь стали "проходными", сообщил наш соотечественник Александр Черновский:

- ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Тесты сделанные у нас - ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ. На таможне сказали, что нужно с ними поехать в полицию или в мёдучреждение и заверить. Только что заехал в Украину, все хорошо, приветливые ребята, помогают с приложением и тесты приняли. ОНИ не могут заверить, но может ПОЛИЦИЯ. Таможня заняла 10 минут.

Еду заверять. Все ок. Езжайте по делам и на отдых! - напутствовал Черновский.

Автор: Михаил Генчу