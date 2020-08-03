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Политика
Александр Муравский: Коалиция из числа участников оппозиции будет очень взрывоопасной
03.08.2020

Коалиция Майи Санду, Илана Шора и Андриана Канду будет весьма взрывоопасной, заявил экономист Александр Муравский в передаче «Эксклюзивное интервью» с Ниной Димогло.

«Насколько далеко Санду пойдет, прекрасно понимая, что новое правительство можно сформировать только с голосами депутатов, руководимых Канду и Шором. То есть, надо постоянно возвращаться к старой формуле что мы, мол, готовы объединиться хоть с чертом объединиться, лишь бы утвердить правительство», — отметил Муравский.

По его словам, нужно еще понять, «насколько это правительство будет дееспособным, потому что союз Санду, Шора, Канду и Нэстасе будет еще более взрывоопасен и раздираем противоречиями, чем союз АКУМ с социалистами».

«Каждый будет играть там свою игру, потому что президентские выборы все рассматривают, как «предбанник» перед парламентскими выборами. И каждый должен будет показать себя. Если мы отменим выборы президента, то политическая ситуация будет ухудшаться, и снова начнут подключаться заокеанские партнеры по развитию, которые постоянно будут говорить нам, где навести порядок», — сказал Муравский.


 
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