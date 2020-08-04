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Общество
Итальянцы распробовали молдавскую кухню и описали ее
04.08.2020

Блюда нашей кухни в целом были высоко оценены. Кулинарные путешествия на ютуб-канале "Итальянцы byKuzno Productions" - в очередном выпуске гости программы в составе нескольких итальянцев и итальянок решили опробовать молдавскую кухню. В том числе и, разумеется, мамалыгу - она понравилась "жюри", однако они сочли ее северным блюдом в том смысле, что есть его надо горячим.

Также итальянцев очень удивила сметана - вернее, то, сколь интенсивно она используется при употреблении пищи. Кто-то даже спросил, не заправляют ли в Молдове сметану в баки автомобилей.

А вот то, что в Молдове принято выпивать стакан вина при каждом приеме пищи, итальянцев не особо удивило, но при этом они дали высокую оценку молдавским винам - во всяком случае, тем, которые были поданы на стол.


 
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