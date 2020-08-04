Флаг ей в руки, а не на крышу: Молдову не позволим оскорблять, даже, если не она, а Румыния - вам мать

Бывший госсекретарь Минсельхоза Диана Круду осталась без 40 тысяч леев за сомнительное удовольствие иметь в своем дворе флаг Румынии.

В советское время преклонение перед Западом считалось чем-то постыдным, да и таких, кто мечтал о жизни где-нибудь на загнивающем, было по пальцам пересчитать. Сегодня, если ты воспеваешь, к примеру, Румынию, - это считается в пределах нормы. И сахар там слаще и брынза ядренее… Патриотизм нынче не в моде. Бороться за благополучие своей страны тоже особо желающих нет.

Многие чувствуют себя временщиками, которые не сегодня-завтра переметнутся в какую-нибудь экономически более благополучную страну. И пусть там они будут видеть только пятые точки состоятельных граждан, зато мечты о счастье – это когда в холодильнике есть мясо и масло, а не вечная экономия с зарплатой в 5 тысяч леев в месяц, - воплотятся в жизнь.

Бывшая сотрудница министерства сельского хозяйства Диана Круду, а сегодня предприниматель, «преклонилась» перед Румынией. Еще два года назад ее оштрафовали на 1500 леев за то, что она вывесила флаг соседнего государства в своем дворе. По закону, молдавскому закону, рядом должен был развеваться стяг нашей страны. Ей бы успокоиться, заплатить 1500 леев… Но…

Чистые и светлые чувства Дианы к Румынии были оскорблены, и она накинулась на человека, который сообщил в полицию о флаге. Им оказался экс-замминистра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп. Диана в соцсетях высказала о нем все, на что способна. В избытке воспитания ее заподозрить сложно. Тогда ее оштрафовали еще на 11600 леев. Потратилась Диана на адвокатов, судебные издержки, и всего любовь к Румынии и оскорбления граждан Молдовы ей обошлось примерно в 40 тысяч леев, как она сама призналась в соцсетях.

Сейчас Диана плачет перед камерой телефона, проклиная молдавское законодательство и страну, в которой живет.

Кстати, это далеко не предел. Если Диана готова платить деньги за «свободу слова», как правило, не слишком корректного, то можно еще наложить штраф и за такие слова как «а здесь, в Республике Молдова, в пародии на государство», «страна из кулька…» (цитаты из речей в соцсетях Дианы Круду).

Женщину суд обязал извиниться перед Валерием Осталепом. Правда, перед Молдовой ее извиняться не призывали. А между прочим, она бизнес здесь делает, возможно даже и налоги платит. Что ж… за удовольствия надо платить.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ