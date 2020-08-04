4 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Молдове вновь грозит гидрологическая засуха
04.08.2020

В отсутствии осадков ожидается низкая водность на малых реках и водоемах.

Вчера, 3 августа, Государственная гидрометеорологическая служба объявила на большей части территории страны желтый код предупреждения в связи с гидрологической засухой Он будет действовать до 10 августа.

В этой связи Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды обратилось к населению и экономическим агентам с просьбой рационально использовать водные ресурсы.

Кроме того,  до 10 августа продолжит действовать желтый код чрезвычайной пожарной опасности. В этот период сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера и угроза возгорания лесополос и сельскохозяйственных культур.

Также, начиная со среды, 5 августа, в республике вводится желтый код метеоопасности в связи с жарой, который будет действовать по 9 августа включительно. В этот период максимальная температура воздуха во многих районах будет достигать 33-34°С.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
74
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.