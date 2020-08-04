Молдове вновь грозит гидрологическая засуха

В отсутствии осадков ожидается низкая водность на малых реках и водоемах.

Вчера, 3 августа, Государственная гидрометеорологическая служба объявила на большей части территории страны желтый код предупреждения в связи с гидрологической засухой Он будет действовать до 10 августа.

В этой связи Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды обратилось к населению и экономическим агентам с просьбой рационально использовать водные ресурсы.

Кроме того, до 10 августа продолжит действовать желтый код чрезвычайной пожарной опасности. В этот период сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера и угроза возгорания лесополос и сельскохозяйственных культур.

Также, начиная со среды, 5 августа, в республике вводится желтый код метеоопасности в связи с жарой, который будет действовать по 9 августа включительно. В этот период максимальная температура воздуха во многих районах будет достигать 33-34°С.

Автор: Михаил Генчу