Глава МИД Молдовы едет на Украину лоббировать интересы Игоря Чайки.

4 августа в Киеве состоится встреча министров иностранных дел Украины и Молдовы. В рамках визита запланирована встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Согласно официальному сообщению, «главы МИД скоординируют взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Молдовы, включая взаимодействием в международных организациях: ООН, ОБСЕ, Совете Европы и др.».

По неофициальной версии, программа переговоров значительно шире. Как известно отпущенный из молдавской тюрьмы В.Платон уже в Киеве. Таким образом, Молдова выполнила обещание Украине. Есть мнение, что взамен она попросит ужесточение политики Украины на приднестровском направлении. Однако, учитывая перенос совместного контроля на приднестровском участке границы речь, скорее всего, пойдет не об этом.

Если принять во внимание заявление, в котором МИД Украины призывает международное сообщество «проконтролировать утилизацию боеприпасов на складах на территории оккупированного Приднестровья в Молдове» то речь, скорее всего, пойдет именно об этом.

Не секрет, что утилизацией хочет заняться фирма брата Додона и И.Чайки. Они рассчитывают, что на утилизацию деньги выделит как Европа, так и Россия. Прибыли обещают быть баснословными. Вот и поехал министр договариваться.

Правда в Приднестровье считают, что вопрос утилизации это внутреннее дело Москвы и Тирасполя. Дабы они были по сговорчивее, готовится совместная декларация Молдовы и Украины о преобразования миротворческой миссии РФ в Приднестровье в гражданскую полицейскую миссию под эгидой ОБСЕ.

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