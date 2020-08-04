Выборы президента. Дон Усатый

Если в первый раз в 2014 году гастарбайтер Усатый вернулся из России в Молдову при полной поддержке Москвы, то его второе возвращение домой, случившееся после бегства за границу дона Плахотнюка в июне 2019 года, произошло наперекор желанию влиятельных людей в российской столице.

Когда экс-премьера Влада Филата, который выдал Усатому удостоверение своего помощника, спросили, кто же такой этот Усатый, Филат высказался в том смысле, что это совместный проект организованной преступности и спецслужб России, а заслали они Усатого в Молдову для того, чтобы он баламутил тут политическую, и не только, обстановку. Баламутить у Усатого получалось на славу. Его рейтинги росли на популизме и благотворительности. Но он не поделил пророссийскую поляну с доном Додоном.

Вендетта Усатого с Додоном началась в 2014 году, когда с выборов в парламент, к выгоде Додона, сняли партию Усатого. В 2016 году, опять же к радости Додона, был увеличен с 35 до 40 лет и возраст для кандидатов в президенты, из-за чего Усатый не смог принять участие в президентских выборах. В том же году под давлением многочисленных уголовных дел Усатый покинул Молдову и вернулся сюда только после «революции послов» и отбытия Плахотнюка в Майями. В октябре 2019 года он выиграл выборы мэра Бельц, а сейчас готовится к забегу на президентскую дистанцию.

Но рейтинги Усатого и его партии совсем не те, что раньше. Как эгоистичный и самовлюбленный политик вождистского типа Усатый не понимает, зачем ему вообще нужна политическая партия. По имиджу Усатого сильно ударили уголовные дела, в которых он оказался замешан как в Молдове, так и в России. Но самым болезненным для него стало изгнание из российского рая. Бизнес-партнеры Усатого с РЖД стали жертвами передела сфер влияния российскими кланами. «Прицепом» к ним под раздачу попал и Усатый. Из России он сбежал, недавно его там заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Эксперты говорили, что у России в Молдове было полторы партии, одна побольше и поприличнее, та, что додоновская, а вторая поменьше и попримитивнее, та, что усатовская. Проект Усатого Россией закрыт окончательно и бесповоротно. Потраченные на него десятки миллионов списаны на убытки. Остался проект Додона, который Россия пытается любыми путями сохранить в качестве своего эксклюзивного актива в молдавской политике. Усатый этому мешает. Сегодня он для России и Додона, как кость в горле. Но поделать они с ним ничего не могут.

Усатым движет инстинкт самосохранения и желание вернуться к прежней гламурной жизни. Dolce vita – это смысл его жизни. Занятие политикой — одно из средств достижения этой цели. Хоть он и достиг возраста кандидата в президенты, по своему менталитету он остается ребенком в песочнице. Роль куличей и совочков для него играют особняки и роллс-ройсы. Государственная служба выше его понимания.

Больше всего Усатого печалит то, что мечта о сладкой жизни с золотыми унитазами осталась на Рублевке, по сравнению с которой Бельцы и вообще вся Молдова — полный отстой. На исторической родине Усатому скучно, она вгоняет его в уныние. Он очень хочет вернуться на фешенебельную, глянцевую Рублевку. Его участие в президентских выборах нужно рассматривать прежде всего через призму достижения этой цели.

Москва слезам Усатого не верит. Он еще надеется, что вернется в Россию через молдавскую политику, и что пропуском на Рублевку могло бы стать удостоверение президента Молдовы. Усатый его не получит, но сделает все, чтобы и Додону оно не досталось, а потом постарается получить фракцию побольше в новом парламенте, чтобы уже оттуда двинуться к новым горизонтам, главный из которых — все та же старая добрая Рублевка.

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