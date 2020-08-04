В преддверии выборов многие достанут из шкафов позабытые пиджаки и галстуки.

Выход на пресс-конференцию Гражданского конгресса.

Пошли по темам.

1. Пандемия.

Ну, кто лидер и ведёт за собой людей, успокаивает их, предоставляет им информацию, в том числе на родном языке, в период паники - стало ясно в марте этого года.

Реальные лидеры страны, заботящиеся о стране и людях, - те, кто тогда задеджяба ломанулся на помощь другим.

Никто из них не в политике.

Выровнялась ситуация - тихо ушли в тень.

Факт.

2. Социальная помощь. Ключевая ошибка у всех критиков. Все начинают речи о помощи нуждающимся с пенсионеров. А у них за время пандемии ничего по части доходов не изменилось. Да, маленькая, но стабильная пенсия.

Изменилось положение в семьях с маленькими детьми, где кто-то из взрослых вынужден не работать либо появляется няня. Тоже дополнительные расходы.

Никто не говорит о родителях, в одиночку воспитывающих детей. Вот там катастрофа. От похода на рынок, куда с детьми нельзя, до госпитализации, когда детей разве что в детдом сдавать.

Так что опять не с того боку.

3. Экономические вопросы лучше разъяснил бы Мунтян. Он умеет на пальцах объяснять сложное.

4. Национализация энергосистемы. Подождите, а почему об этом не говорили с Игнасио Ибаррой? Или сравнить цены на газ, например, в 2008 году и сейчас. Разница, кажется, раза в два? Не в пользу 2008 года.

5. Президентские выборы. Решение Конституционного суда от 4 марта 2016 года.

На обращение хоть к Папе Римскому были 2016, 17, 18, 19, 7 месяцев 20-го года... Что тут сказать.

6. О высокомерии правящей клики явно не коммунистам говорить.

О "двоечниках" от оппозиции тоже. Вспомним загаженную кастой Юрия Рошки площадь перед зданием Администрации президента.

Так было, так есть и, боюсь, так будет.

Потому на любое нарекание со стороны бывших всегда будет ответ "Кто бы говорил".

И да, по социалке с идеями плохо. Ищите специалистов.

@Ивановна