Давайте посмотрим на цены плодоовощной продукции в супермаркетах...

Парадокс: летом свыше 60% плодоовощной линейки в молдавских супермаркетах формируется за счет импорта

В определенном смысле удивительно, но и в разгар лета свыше 60% плодоовощной линейки в молдавских супермаркетах формируется за счет импорта. Нынешним летом закупочные цены на него выросли и стабильно удерживаются на «завоеванном» уровне. Сказались валютные риски: курс молдавского лея возрос по отношению к другим валютам, особенно евро и турецкой лире. А из стран Евросоюза (Италии, Испании, Греции, Голландии, Румынии, Португалии) и Турции местный сетевой ритейл получает основной фруктово-овощной ассортимент.

Предложение этого товара со стороны молдавских фермеров запросы местной розницы в нынешнем сезоне не покрывают. Особенно в сегменте наиболее востребованных овощей — томатов и огурцов. Из-за весенней засухи и заморозков, а также периодических ливневых осадков в мае-июне, урожайность и качество этих овощей существенно снизилось. В результате, местным поставщикам почти нечего предложить розничным сетям.

По сведениям Ассоциации сетевых ритейлеров, в конце июля цены на томаты мелким оптом и в розницу подскочили до 30 леев/кг ($1,72/кг), на огурцы — до 35 леев/кг ($2,01/кг). Это в два раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Цены на баклажаны достигли 14 леев/кг ($0,84/кг), морковь и болгарский перец - 12 леев ($0,72/кг), кабачки — 10 леев ($0,66/кг), картофель — 8-9 леев ($0,48-0,54/кг), лук — 7 леев/кг ($0,42/кг). Чеснок многие году сличается одной из самых дорогих товарных позицией овощной группы, в июле 2020 – не ниже 50 леев/кг ($2,87/кг).

Цены на фрукты также двое выше прогнозировавшихся весной. Так, цены на смородину не опускались ниже 60 леев/кг ($3,44/кг), малину — 55 леев ($3,16/кг), груши — 20-55 леев ($1,14-3,16/кг), яблоки — 10-35 леев ($0,66-2,01/кг), персики и нектарины — 20-25 леев/кг ($1,14-1,43/кг), сливу — 16-28 леев/кг ($0,96-1,60/кг).

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