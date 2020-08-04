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Общество
Бесплатная замена бассейнам: двое мужчин плескались в столичном фонтане (ВИДЕО)
04.08.2020

Двое мужчин нашли замену бассейнам, закрытым по решению властей из-за угрозы распространения коронавируса, в фонтане перед железнодорожным вокзалом в столице.

"Водные процедуры" заснял очевидец, а видео было опубликовано в соцсетях. В комментариях шутят, что мужчины отмечают российский день ВДВ.

Работа бассейнов была разрешена 16 июля. Новый запрет ввели с 1 августа. Решение было принято вечером в пятницу и Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью объяснила его тем, что бассейны стали очагами распространения COVID-19.

 

Подготовил Михаил Генчу


 
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