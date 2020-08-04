Новый опрос показал, за кого бы проголосовали граждане Молдовы в случае выборов

Предпочтения избирателей измерили в новом опросе Intellect Group. Согласно его результатам, если бы в ближайшие дни состоялись парламентские выборы, своих представителей в законодательном органе получили бы ПСРМ, ПДС, "Шор" и "Наша партия". На грани преодоления избирательного порога находится ПКРМ.

В соответствии с ответами респондентов, социалисты получили бы 37 портфелей в парламенте. ПДС — на 10 меньше. 16 депутатов было бы у партии "Шор", 12 от формирования "Наша партия" и девять от коммунистов. Не прошла бы в парламент Демократическая партия, которая сейчас входит в правящую коалицию. Неудачу на выборах опрос сулит и платформе "Достоинство и Правда". У обоих формирований менее трёх процентов голосов.

Респонденты также рассказали, кого бы они выбрали главой государства. Во второй тур прошли бы Игорь Додон и Майя Санду — у них 36 и почти 26 процентов голосов соответственно. 13,5 процентов избирателей поддержали бы Илана Шора, хотя он и не достиг возраста, необходимого для выдвижения. Далее в рейтинге предпочтений респондентов — Ренато Усатый, Владимир Воронин и Андрей Нэстасе.

В опросе приняли участие более тысячи человек. Погрешность результатов составляет плюс-минус 3 процента.