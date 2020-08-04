4 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Новый опрос показал, за кого бы проголосовали граждане Молдовы в случае выборов
04.08.2020

Предпочтения избирателей измерили в новом опросе Intellect Group. Согласно его результатам, если бы в ближайшие дни состоялись парламентские выборы, своих представителей в законодательном органе получили бы ПСРМ, ПДС, "Шор" и "Наша партия". На грани преодоления избирательного порога находится ПКРМ. 

В соответствии с ответами респондентов, социалисты получили бы 37 портфелей в парламенте. ПДС — на 10 меньше. 16 депутатов было бы у партии "Шор", 12 от формирования "Наша партия" и девять от коммунистов. Не прошла бы в парламент Демократическая партия, которая сейчас входит в правящую коалицию. Неудачу на выборах опрос сулит и платформе "Достоинство и Правда". У обоих формирований менее трёх процентов голосов.

Респонденты также рассказали, кого бы они выбрали главой государства. Во второй тур прошли бы Игорь Додон и Майя Санду — у них 36 и почти 26 процентов голосов соответственно. 13,5 процентов избирателей поддержали бы Илана Шора, хотя он и не достиг возраста, необходимого для выдвижения. Далее в рейтинге предпочтений респондентов — Ренато Усатый, Владимир Воронин и Андрей Нэстасе. 

В опросе приняли участие более тысячи человек. Погрешность результатов составляет плюс-минус 3 процента.


 
Количество просмотров:
104
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.