Семья, которую оштрафовали на 10 тысяч леев за отказ уйти на самоизоляцию после приезда из Турции

После выхода статьи о том, что семейную пару оштрафовали на 10 тысяч леев за отказ сидеть на самоизоляции, КП получила гневный комментарий - и вот наш ответ на него...

Пару дней назад мы писали, что семейная пара вернулась с отдыха из Турции. Согласно правилам они должны были подписать бумагу о том, что обязуются сесть на самоизоляцию и провести на добровольном карантине 14 дней. Стали возмущаться:

- А как нам жить? Мы сможем пойти в магазин и купить продукты?

Как пишет глава семьи, в аэропорту он позвонил в Национальное агентство общественного здоровья и ему ответили, что во время самоизоляции он не имеет права вообще выходить из дома.

"А пограничники мне сказали, что я могу выходить в магазин! - написал мужчина в соцсетях. - Мы не сможем две недели жить без еды!"

В итоге супругов оштрафовали на 10 тысяч леев (по пять тысяч каждого).

После выхода статьи "КП" получила гневный комментарий от, как нам написали, родные этой семьи:

"ОПЯТЬ в КП ВРАНЬЁ!!! Вы некорректно подаёте заглавие. Они не отказались сидеть на изоляции, они просили обеспечить им доставку продуктов, т.к. в холодильнике после отпуска у всех шаром покати и 14 дней питаться воздухом - сами попробуйте".

Мы там не были. Дословно не знаем. Но суть понятна.

А теперь скажите, дорогие наши возмущенные комментаторы, если вы уезжаете за границу, вы же знаете, что по приезду вас ожидает "обратная сторона веселья" - самоизоляция. Разве проблема вернуться домой и спокойненько, уйдя временно в небытие от глаз человеческих, сделать заказ продуктов и всего необходимого по интернету?

У нас много оптовых баз, которые прекрасно доставляют всю необходимую продукцию прямо к вашей двери, например, Метро - гипермаркет, в котором есть все - и продовольственные, и бытовая химия, и канцелярия и все, что хочешь.

Да, такое положение сейчас, да, такой закон. И мы все об этом знаем. Но почему-то все равно пытаемся делать свои поправки, играть правилами. Неужели нужно было доводить ситуацию до штрафа в 4 нуля, когда в наши онлайновые дни все так просто? Сделать заказ и сэкономить: отданные на штраф ДЕНЬГИ, сбереженные СИЛЫ (не тащишь сумки), а также ЧЕСТЬ и ДОСТОИНСТВО - три плюса в карму за чистоту совести и соблюдение закона. Плюс желудок полон.

И овцы целы, и волки сыты.

ОЛЬГА БУЖОР