Кишиневский "Интурист": Пожар в гостинице из-за взорвавшейся прослушки и отсутствие валютных проституток

Первый директор молдавского комплекса "Интурист" Николай Узун рассказал о том, почему нельзя сносить ставшим культовым здание.

В Кишиневе собираются сносить одно из самых культовых зданий города - бывшую гостиницу "Интурист". Работы по сносу могут начаться уже этой осенью. Уходит еще один символ великой эпохи...

О том, что собой представлял "Интурист" в советское время - время своего расцвета - мы поговорили с первым его директором Николаем Дмитриевичем Узуном.

"Интурист" наводнили шпионы

- Я начал работать в системе "Интурист с 1968 года, пришел туда переводчиком, - вспоминает Николай Дмитриевич. - Проработал переводчиком восемь лет. У меня активным языком был болгарский, потом выучил румынский-молдавский. В школе учил немецкий, потом улучшил его и работал на трех языках. Потом меня взяли начальником отдела хозпредприятия "Интуриста". В моем ведении находились все рестораны, мотели, два заведения были на границе - в Леушенах и Унгенах.

Николай Узун закончил физмат, его отправили на учебу на экономический факультет, он его еще не успел закончить, как его назначили заместителем директора мотеля. В 1977-м его отправили на высшие курсы руководящих работников системы "Интурист" в Москву. Еще не закончил курсы, как Николая Узуна назначили директором строящегося в Кишиневе комплекса "Интурист".

Николай Дмитриевич вместе с женой Людмилой Григорьевной (Фото: личный архив Николая Узуна).

- Я вводил в эксплуатацию "Интурист" в 1979-м! - гордится Николай Дмитриевич. - В то время по Союзу у нас было 110 таких вот мощных предприятий. Все бегуны, которые несли огонь московской Олимпиады-80, жили у нас. Огонь оставляли в горисполкоме, а жили у нас.

- Беспартийный не мог занять такую должность...

- Я коммунист с 1964 года, еще в армии вступил в партию.

- Постояльцы из каких стран чаще всего селились в "Интуристе"?

- И соцлагерь был, и много из западных стран. Капиталистов было много, мы зарабатывали немало валюты. Много приезжало из Англии, Западной Германии, янки, японцы сильно интересовались Молдавией. У нас же было много военных предприятий а они очень хорошо их срисовывали. У них была такая техника. Помню. жили они в номере с прослушкой. И японцы стали своей аппаратурой искать "жучков". И нарыли! Когда они вскрыли "жучки", они взорвались, пошел пожар. Приехали пожарные, контрразведка и японцев выгнали из Союза.

- Много приезжало в Молдавию шпионов в то время?

- Конечно, контрразведка работала все время. Из Израиля, приезжали хасиды, такая банда человек сорок. Они вели пропаганду среди евреев в Молдавии и на Украине и их тоже вышвырнули из Союза. Мы считались "огородом" Комитета госбезопасности, это испокон веку так было построено. У меня зам был полковник КГБ.

- А обычным туристам нравилось в Молдавии?

- Конечно! Составлялась программа для них, решали, что показывать. Все под контролем Комитета. Была обзорная, панорамная экскурсия по Кишиневу, возили на какие-то разрешенные предприятия - им было интересно. На военные заводы, разумеется, никого не возили. Туристов из соцлагеря один раз привезли на "Электроточприбор".

Но им покажешь город, а они хотят по магазинам, что-то купить. В Кишиневе было хорошее снабжение, мы шли по первой категории. Попросили как-то меня показать хороший обувной магазин. Я их завел и оставил. Так они после так восторгались: "Как так?! Столько женской и мужской обуви!" У нас очень хорошо кормили в ресторанах, туристы любили есть в наших ресторанах.

"Интурист" был великолепен! (Фото: личный архив Николая Узуна).

- Сколько в советское время стоил стандартный номер в "Интуристе"?

- Номер "люкс" для советского человека - 11 рублей, а для иностранца - 110. Иностранцы рассчитывались валютой. по курсу. Доллар стоил 64 копейки.

- Допустим, я житель Унген, приехал в Кишинев. Мог ли я остановиться в "Интуристе"?

- Нет. Гостиниц было много в Кишиневе, вы могли остановиться в любой из них. У нас останавливались несколько раз группы наших граждан, которые выезжали за рубеж. Я даже несколько раз проводил для них инструктаж - как вести себя за границей. Наши люди часто вели себя там безобразно! Ходят, как попало, орут, покупают что-то и не смотрят. Даже инциденты в магазинах из-за этого возникали. Могли дорогу перейти на красный сигнал светофора, напьются и ночью орут песни...

Горничная получала 175 рублей в месяц!

- А как иностранцы вели себя у нас, в Кишиневе?

- Иностранцы - люди воспитанные. Очень воспитанные. Их закон приучил к порядку, а наши могли залезть на унитаз с ногами... Кстати, "Интурист" был самым успешным предприятием в советской Молдавии! У нас рентабельность была 70%!

- Там где был интурист, там неизбежно крутился криминал - фарцовщики, валютчики, проститутки...

- Я навел порядок. Был спецотдел милиции, я еще вызвал комитетчиков, из "семерки", которая как раз гоняла такую шваль. Всех быстро изловили и куда-то отправили, они к нам перестали лезть. Могли проникнуть в бар, я собирал швейцаров, ругался с ними, но толку?! Соблазн был велик - суют ему трешку-пятерку или червонец - он, конечно, пропустит.

- Советский гражданин мог же в вашем ресторане устроить банкет, свадьбу, например...

- Когда гостиница заработала хорошо, а ресторан был на "подсосе", когда ко мне пришел директором ресторана Бабаков, мы решили делать в нем свадьбы, дни рождения, дали объявления... И дела пошли на поправку!

- Это какой Бабаков?

- Михаил Павлович. А его сын Саша стал членом Совета Федерации в России.

В кресле директора "Интуриста". (Фото: личный архив Николая Узуна).

- Во сколько в среднем обходился советскому гражданину банкет в ресторане при "Интуристе"?

- Для советских людей цены были невысокими. В среднем на душу приходилось 10-20 рублей. А для обычного человека пообедать в ресторане стоило пять рублей. Со спиртным, как положено (смеется).

- А что привозили иностранцы на продажу?

- Иностранцы много вещей привозили - джинсы, жвачки...

- Сколько стоила в то время валютная проститутка?

- Не знаю. Но у нас их не было, в Москве были, но не у нас. У нас республика чище была, мы, все-таки, более забитые были. Наверное, были такие проститутки где-то...

- Интурист мог в одиночку, без сопровождения, выехать в город?

- Почему нет? Кто ему запретит?!

- Наши люди не боялись с иностранцами общаться?

- Наши знали, что с иностранцами лучше не болтать. Контакты с иностранцами были нежелательны, потому что среди них были сотрудники секретных служб. До 25% сотрудников спецслужб было среди туристов!

- Молдавия очень интересовала западные разведки...

- Естественно! У нас же были шикарные военные заводы. Помню, на "Виброприборе" поймали двоих. Много у нас тайн было, секретов, это сегодня ничего нет, кроме девиц на вывоз...

- Сколько получали сотрудники "Интуриста"?

- У нас зарплата была хорошая! Горничная получала 175 рублей. Получали квартальные премии, тринадцатые зарплаты. Мы же богатыми были! Но люди все были проверенные, ни одной женщины с низкой социальной ответственностью, как сказали бы сейчас.

То, что собираются сносить здание "Интуриста", для меня как ножом по сердцу! Я это дитя родил, знал каждый винтик с подвала до последнего этажа! Свалить такую гостиницу будет тяжело. Это гостиница простоит еще сто лет. Даже девятибалльное землетрясение не сможет это здание поколыхать! Больше денег потратят на снос, чем на ремонт и приведение в порядок.

Там же были климатические установки, работали фонтаны перед "Интуристом". Все шикарно было сделано! Весь комплекс стоил 25 миллионов инвалютных рублей! Один инвалютный рубль надо умножить на 1,75 и вы поймете истинную стоимость "Интуриста". Это было очень дорогое предприятие. Но я за время своей работы его окупил, я вернул государству все затраты...

ЛЕОНИД РЯБКОВ