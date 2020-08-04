Президент Молдовы полетел в Москву с краткосрочным визитом

Глава государства ратует за углубление отношений между нашими странами.

Игорь Додон полетел в Москву с краткосрочным рабочим визитом. Об этом стало известно из публикации главы государства на его личной странице в соцсети Facebook.

- Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимныӗ интерес.

Так, планирую провести дискуссии на тему экономического сотрудничества, упрощения экспорта наших товаров на российскиӗ рынок, возобновления переговоров с Российской̆ Федерацией̆ о получении кредита в 200 млн. евро, возможностей̆ поддержки молдавской̆ диаспоры в Российской̆ Федерации и др, - написал президент.

Автор: Михаил Генчу