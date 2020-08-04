Столько вернувшихся в Молдову сограждан не было давно

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Это и туристы, и другие сограждане. Нет ни одного случая выявления коронавируса. Пограничная служба проинформировала о ситуации на границе за последние 24 часа.
Общее количество въездов и выездов на контрольно-пропускных пунктах составило 13 344 пересечения.
В Молдову въехало 9 008 граждан.
Большая часть въезжающих прибыла со стороны Румынии – 6 409.
Со стороны Украины в нашу страну въехало 1 352 граждан.
Через Международный аэропорт Кишинева в республику прибыло 1 247 граждан. Пресс-служба пограничной полиции сообщает, что при пересечении границы Молдовы не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.
Автор: Михаил Генчу
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