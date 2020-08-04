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Столько вернувшихся в Молдову сограждан не было давно
04.08.2020

Это и туристы, и другие сограждане. Нет ни одного случая выявления коронавируса. Пограничная служба проинформировала о ситуации на границе за последние 24 часа.

Общее количество въездов и выездов на контрольно-пропускных пунктах составило 13 344 пересечения.

В Молдову въехало 9 008 граждан.

Большая часть въезжающих прибыла со стороны Румынии – 6 409.

Со стороны Украины в нашу страну въехало 1 352 граждан.

Через Международный аэропорт Кишинева в республику прибыло 1 247 граждан. Пресс-служба пограничной полиции сообщает, что при пересечении границы Молдовы не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.

Автор: Михаил Генчу


 
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