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Приднестровский гамбит Додона.
04.08.2020

    Для победы на президентских выборах Додону нужны деньги. Единственный кто ему может дать нужную сумму  - это Москва и Газпром. Получаемые откаты - его процент за электроэнергию, по 180-200 тыс евро в месяц очень мало для ведения политической борьбы, ведь по сути у социалистов нет крупного бизнеса. Единственный финансовый ресурс региона - это ПМР и Гушан  -  капитализация которого,  по скромным подсчетам, составляет от 2, 5 - 3 миллиарда евро. Это серьезный игрок в регионе.

   Если  Додону удастся, получит денег от Москвы, он выиграет выборы. Ему надо на выборы в два тура как минимум 10-12 млн евро, что бы перебить Шора, Pro Moldova, американскую Майю, а теперь ещё и Воронина, который потянет на себя его голоса. Шанс у Додона есть только в том случае, если его поддержит ПМР, и в частности Гушан.

Но, пока, на левом берегу Днестра – тишина. У них свои выборы. Буза с комбатантами и прочие прелести молдавской дискотеки выгодны Виктор Анатольевичу. И не надо думать, что именно Гушан вкладывает в молдавский бардак свои кровные. Зачем тратить деньги, в то, что и так работает бесплатно?  Многоуважаемый Виктор Анатольевич, старый советский опер, он решит, на чьей стороне  выступить, перед самими выборами. И мы даже знаем как.

   Сейчас Додону не до приличий, земля уходит из под ног. Поэтому и рвет под себя все что можно, если он не вырвет выборы, ему конец, надо бежать, а до Ростова от нас далеко.

@Telegram MV


 
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