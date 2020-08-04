Синоптики в панике: на Молдову идут сразу три напасти - жара, засуха и вероятность пожаров

От жары никуда не деться - в стране объявлены сразу три желтых кода метеоопасности, которые будут действовать до 10 августа.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила сразу три желтых кода опасности из-за аномальной жары, исключительной пожарной опасности и гидрологической засухи, которые будут действовать по всей стране до 10 августа, сообщает МОЛДПРЕС.

По данным метеорологов, в течение этого периода на всей территории страны максимальная температура воздуха достигнет 33-34 градусов по Цельсию. "В этот период также будет сохраняться исключительная природная пожароопасность", - указывают метеорологи.

Врачи предупреждают, в особенности пожилых людей, беременных женщин, детей и людей, страдающих сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, аллергиями о необходимости максимально сократить если не исключить вообще время пребывания на солнце, носить легкую открытую одежду из натуральных тканей, обязательно покрывать голову и избегать обезвоживания организма.

По оценкам специалистов Гидрометеослужбы, в августе на территории Молдовы количество дней с максимальной температурой воздуха 30 и более градусов Цельсия составляет в среднем от трех (Бричень) до десяти дней (Тирасполь), максимальное же количество - 30 дней - наблюдалось в Дубоссарах в 2018 году. Количество дней с максимальной температурой воздуха 35 и более градусов Цельсия не превышает в среднем одного дня, но в Тирасполе в 2010 году подобная жара сохранялась 14 дней.

ЛИДИЯ ТКАЧ