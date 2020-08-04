Партия «Patria» Ренато Усатого выиграла суд в ЕСПЧ. Молдова обязана выплатить 15 500 евро.

Партия «Patria» Ренато Усатого и 14 ее кандидатов из избирательных списков выиграли дело в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) по иску о незаконном исключении из предвыборной гонки в 2014 году. По решению суда, Молдова обязана выплатить 15 500 евро.

27 ноября 2014 года, за три дня до выборов, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отстранила партию «Patria» от участия в национальных выборах. Причиной послужило письмо главы Генерального инспектората полиции о том, что партия якобы использовала в предвыборной гонке 8 млн леев иностранного происхождения (по закону это запрещено). По его данным, деньги принадлежали политику и бизнесмену Ренато Усатому, кандидату № 1 в списках партии. Ренато Усатый работал в России и вернулся в Молдову в 2012 году. Он пытался создать две политические партии, но Министерство юстиции в регистрации отказало.

Еще одним аргументом ЦИК для исключения партии послужило то, что в мае 2014 года партия потратила более 5 млн леев незадекларированных средств на покупку 11 автомобилей и топлива.

Судебные инстанции Молдовы оставили в силе решение ЦИК. Они не приняли во внимание тот факт, что автомобили приобрели до начала избирательной кампании и потратили на них часть из упомянутых 8 млн леев, а топливо оплачивалось с банковских счетов партии. Также суды отказались учесть то, что ЦИК уведомил представителей партии о ее возможном исключении 26 ноября 2014 года за 15 минут до того, как провести на заседание по этому вопросу, что затруднило подготовку защиты по делу.

Представители партии обратились в ЕСПЧ, заявив о нарушении электоральных прав. Они подчеркнули, что из предвыборной гонки намеренно исключили конкурента, пользовавшегося высокой поддержкой населения.

ЕСПЧ признал Молдову виновной в том, что партию «Patria» исключили из предвыборной гонки с нарушением избирательного законодательства. Судьи отметили, что ЦИК не представил достаточно доказательств, а представителям партии не дали достаточно времени, чтобы подготовить аргументы в свою защиту. В связи с этим решения молдавских судов признаны произвольными и недостаточно мотивированными.

ЕСПЧ решил, что Молдова должна выплатить партии 7,5 тыс. евро, в качестве компенсации морального ущерба и 8 тыс. евро материального ущерба, чтобы компенсировать судебные издержки.

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