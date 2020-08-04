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Политика
Вслед за белорусским пока еще лидером Лукашенко из доверия Кремля вышел молдавский президент Игорь Додон. Демонстративно: Владимир Путин не планирует проводить встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном, который прибыл 4 августа в Москву.
Общаться лично Первому лицу с Додоном, похоже, не по чину. Кроме того, московских кураторов напрягает алчность и беспринципность молдавского руководителя. Складывается впечатление, что все ориентированные когда-то на Россию главы постсоветских государств превращаются со временем в Януковича.
Додон, скорее всего, или возможно проиграет ближайшие выборы и в Молдавии у России должен появиться новый фаворит. Ренато Усатый, бывший многие годы заменой и противником Додона, вероятно, не подойдет: неуправляемый политик, бизнесмен и мафиози снова в опале. Возможно, как и в случае с Белоруссией, ставку придется делать на «демократические процессы». Что, учитывая полную беспомощность отечественного МИДа и Россотрудничества, предполагает не самые радужные перспективы.
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