Вслед за белорусским пока еще лидером Лукашенко из доверия Кремля вышел молдавский президент Игорь Додон.

Вслед за белорусским пока еще лидером Лукашенко из доверия Кремля вышел молдавский президент Игорь Додон. Демонстративно: Владимир Путин не планирует проводить встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном, который прибыл 4 августа в Москву.

Общаться лично Первому лицу с Додоном, похоже, не по чину. Кроме того, московских кураторов напрягает алчность и беспринципность молдавского руководителя. Складывается впечатление, что все ориентированные когда-то на Россию главы постсоветских государств превращаются со временем в Януковича.

Додон, скорее всего, или возможно проиграет ближайшие выборы и в Молдавии у России должен появиться новый фаворит. Ренато Усатый, бывший многие годы заменой и противником Додона, вероятно, не подойдет: неуправляемый политик, бизнесмен и мафиози снова в опале. Возможно, как и в случае с Белоруссией, ставку придется делать на «демократические процессы». Что, учитывая полную беспомощность отечественного МИДа и Россотрудничества, предполагает не самые радужные перспективы.

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