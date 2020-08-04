Здоровье Коронавирус в Молдове, данные на 4 августа 2020: +332 новых случаев, пандемия не унимается В Молдове в общей сложности зарегистрировано 25814 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За сутки Молдове выявлено +332 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ. В общей сложности зарегистрировано 25814 случаев заражения коронавирусом. Всего проведено тестов в этот день - 2377, из них первичных - 1698 и повторных - 679. Из общего числа случаев заражения - 14 медработников За сутки в Приднестровье - 8 случаев. В тяжелом состоянии - 451. Подключены к ИВЛ - 31. Состояние средней тяжести - 1167. Вылечились - 18167. Умерли - 810. ЛИДИЯ ТКАЧ

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