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Здоровье
Коронавирус в Молдове, данные на 4 августа 2020: +332 новых случаев, пандемия не унимается
04.08.2020

В Молдове в общей сложности зарегистрировано 25814 случаев заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента.

За сутки Молдове выявлено +332 новых случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

В общей сложности зарегистрировано 25814 случаев заражения коронавирусом.

Всего проведено тестов в этот день - 2377, из них первичных - 1698 и повторных - 679.

Из общего числа случаев заражения - 14 медработников

За сутки в Приднестровье - 8 случаев.

В тяжелом состоянии - 451.

Подключены к ИВЛ - 31.

Состояние средней тяжести - 1167.

Вылечились - 18167.

Умерли - 810.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
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