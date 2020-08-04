4 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Россия даст Додону денег на выборы
04.08.2020

   Денег даст, но надавить на Приднестровье русские не смогут. При всей, казалось бы «пророссийскости», у правящей приднестровской бизнес элиты  нет интересов в Российской Федерации. Есть в Украине, есть в Румынии и Молдове – есть, в Польше – есть, в Австрии – есть, в Германии - есть, а в России нету! Это реальность. Чиновники Российской Федерации на сегодня стали заложниками встроенной схемы, они вынуждены договариваться с местными, нравится это им или нет. Сменить их не на кого, а геополитика требует тут играться.  

   Поэтому, на Гушана (ПМР) не надавишь, с ним будут торговаться, это бизнес, он поддержит того кто реально может помочь ему получить максимальный доход. И мы ещё не забыли, как левый берег сыграл на прошлых выборах, проголосовали за Демпартию, и за одномандатников типо социалистов, и устроили молдавский бардак. Хороший ход.

   Россия не будет вмешиваться, так на уровне дипломатов поговорит и все. России нечего предложить ПМР- Гушану для сделки. Россия будет через ПМР подкармливать молдавских социалистов, насколько это позволяют схемы, и все. Да, политсоветников пришлют, Мартынова например, с Гаспаряном.  

     Мы вообще не думаем, что многоуважаемого Виктора Анатольевича, кто-то будит скидывать, он всех устраивает, его интересует только неприкосновенность своего бизнеса. Плахотнюк при всей коварности и хитрости, был просто дурак, когда полез в открытую политику. Гушан – этого не сделает никогда. Его вообще никто толком не знает, где и когда находится, то в ПМР, то в Молдове, то ли на Украине, то он уже в Германии,  то в Лондоне, а потом раз и в Турции -  ужинает у имама Стамбула.

   Его жизненное кредо – (по нашему мнению)  «ша ребята, это ваше государство и живите, как хотите на то, что имеете с меня, я вас кормить и обустраивать не буду. Но не смейте вредить моему бизнесу - это для вас будет очень плохо».

    Пока у приднестровцев есть газовая труба, и Молдова покупает электроэнергию, им особо печалиться нечего. Эта уникальная российская европейскость Приднестровья  - даёт отличные перспективы на будущее бизнесу Виктора Гушана и самостоятельный выбор Приднестровья.

@Telegram MV


 
Количество просмотров:
249
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.