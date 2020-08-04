Россия даст Додону денег на выборы

Денег даст, но надавить на Приднестровье русские не смогут. При всей, казалось бы «пророссийскости», у правящей приднестровской бизнес элиты нет интересов в Российской Федерации. Есть в Украине, есть в Румынии и Молдове – есть, в Польше – есть, в Австрии – есть, в Германии - есть, а в России нету! Это реальность. Чиновники Российской Федерации на сегодня стали заложниками встроенной схемы, они вынуждены договариваться с местными, нравится это им или нет. Сменить их не на кого, а геополитика требует тут играться.

Поэтому, на Гушана (ПМР) не надавишь, с ним будут торговаться, это бизнес, он поддержит того кто реально может помочь ему получить максимальный доход. И мы ещё не забыли, как левый берег сыграл на прошлых выборах, проголосовали за Демпартию, и за одномандатников типо социалистов, и устроили молдавский бардак. Хороший ход.

Россия не будет вмешиваться, так на уровне дипломатов поговорит и все. России нечего предложить ПМР- Гушану для сделки. Россия будет через ПМР подкармливать молдавских социалистов, насколько это позволяют схемы, и все. Да, политсоветников пришлют, Мартынова например, с Гаспаряном.

Мы вообще не думаем, что многоуважаемого Виктора Анатольевича, кто-то будит скидывать, он всех устраивает, его интересует только неприкосновенность своего бизнеса. Плахотнюк при всей коварности и хитрости, был просто дурак, когда полез в открытую политику. Гушан – этого не сделает никогда. Его вообще никто толком не знает, где и когда находится, то в ПМР, то в Молдове, то ли на Украине, то он уже в Германии, то в Лондоне, а потом раз и в Турции - ужинает у имама Стамбула.

Его жизненное кредо – (по нашему мнению) «ша ребята, это ваше государство и живите, как хотите на то, что имеете с меня, я вас кормить и обустраивать не буду. Но не смейте вредить моему бизнесу - это для вас будет очень плохо».

Пока у приднестровцев есть газовая труба, и Молдова покупает электроэнергию, им особо печалиться нечего. Эта уникальная российская европейскость Приднестровья - даёт отличные перспективы на будущее бизнесу Виктора Гушана и самостоятельный выбор Приднестровья.

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