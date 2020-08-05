Некоторым молдавским гражданам разрешили въезд в Израиль

Израиль разрешил въезд на свою территорию супругам и другим родственникам своих граждан и постоянных жителей.

Управление по вопросам регистрации населения и иммиграции в очередной раз расширило списки иностранных граждан, которым разрешен въезд в Израиль. Теперь в них внесены супруги граждан или постоянных жителей Израиля. Ранее супругам, еще не имеющим статус постоянного жителя или гражданина, можно было въехать в Израиль только в том случае, если в прошлом (2019) году они пробыли в Израиле не менее 90 дней подряд.

Это случилось после того, как стало известно о разрешении на въезд в Израиль 17 тысячам иностранных студентов и учащихся йешив. Депутат Кнессета от партии НДИ Юлия Малиновская потребовала провести срочное заседание на тему дискриминации израильтян и их супругов, которые уже много месяцев не могут увидеться в связи с закрытием границ.

Как сообщает портал NEWSru.co.il, сама Юлия Малиновская неоднократно обращалась к гендиректору Управления по вопросам регистрации населения и иммиграции профессору Шломо Мор-Йосефу, но безрезультатно. Пресс-служба Управления на все запросы по этому поводу заявляла, что въезд в страну будет разрешен только тем людям, «центр жизни» которых находится в Израиле.

Однако после предоставления разрешения на въезд в Израиль иностранным студентам, власти были вынуждены разрешить и въезд родственников израильских граждан.

Подготовил Михаил Генчу