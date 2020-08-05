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Экономика
Молдова получила грант в размере 10 млн евро от ЕС
05.08.2020

Деньги уже поступили на счет Министерства финансов.

Грант в размере 10 млн евро – это часть второго транша Программы макрофинансовой помощи Европейского союза для Республики Молдова. Льготный кредит в рамках этого транша в размере 20 млн евро поступил на счет Министерства финансов 16 июля 2020 года.

Как сообщили в Министерстве финансов, выделение средств из второго транша Программы макрофинансовой помощи стало возможным благодаря тому, что Республика Молдова полностью выполнила действия, предусмотренные в Меморандуме о взаимопонимании по макрофинансовой помощи.

- К ним относятся важные меры в области управления финансовым сектором, государственным сектором, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, энергетического сектора и делового климата, а также внедрения Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, - пояснили в Минфине.

Второй транш Программы макрофинансовой помощи состоит из 10 млн евро в виде гранта и 20 млн евро в виде долгосрочного кредита под низкий процент.

Подготовил Михаил Генчу


 
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