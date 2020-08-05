В Молдове решается судьба использованных детских подгузников

Также нет регламента для переработки использованных средств гигиены.

Детские подгузники относят к пластиковым отходам. Как известно, пластиковые отходы стали угрозой планетарного масштаба, и год от года представляют все большую опасность для окружающей среды.

К сожалению, в Молдове нет ни регламента утилизации такого рода отходов, ни оборудования, которое могло бы обеспечить безопасную переработку одноразовых средств гигиены.

- Как и другие отходы, у таких есть потенциал для переработки. Фактически одна тонна использованных подгузников равносильна тонне угля, - поясняет менеджер фирмы по переработке Влада Балика.

Строительство завода по утилизации средств гигиены требует многомиллионных инвестиций, но в нынешних условиях есть выход из положения – такие отходы можно сжигать, а выделенную энергию использовать.

На данный момент ведутся переговоры с властями Кишинева, и, возможно, будет найдено решение проблемы.

- Мы хотим подписать партнерское соглашение. После этого мы сможем начать работу над обработкой и подготовкой такого типа отходов для сжигания. Это требует времени. После специальной обработки, эти отходы могут храниться 1-2 года на складе, после чего их могут сжигать на заводе одного из наших партнеров на севере страны, - рассказал Влад Балика.

Весной 2020 года Молдова получила 25 млн евро на внедрение стратегии управления отходами от Европейского инвестиционного банка. Для выполнения этого плана нашей республики будет выделено 100 млн. евро, передает Publika.

- Нужно вкладывать в продвижение и информирование населения по поводу того, почему сортировать мусор - это важно, - отметила замдиректора НПО Юлиана Кантараджиу.

Отметим, что каждый человек выбрасывает около килограмма мусора ежедневно, часть из которых составляют и гигиенические отходы.

Автор: Михаил Генчу