Речь идет о признании республики в качестве участника международного туристического рынка.

В Молдове разработана Программа развития туризма до 2025 года. Главной ее целью является развитие Молдовы как конкурентоспособного туристического направления, которое приносит экономические, экологические и социальные выгоды местным сообществам и будущим поколениям. Кроме того, программа нацелена на повышение роли и вклада туризма в национальную экономику, увеличение добавленной стоимости туристических услуг, расширение выгоды развития туризма для региональных и местных сообществ и устойчивое развитие туризма, привлечение инвестиции в этот сектор.

Реализация программы позволит консолидировать потенциал Консультативного совета по туризму и укрепить институциональный потенциал Минэкономики, Агентства по инвестициям и других учреждений, а также приведет к признанию Молдовы в качестве важного участника международного туристического рынка. Это будет сделано как за счет активного продвижения местного туризма, так и за счет участия в деятельности руководящих органов Всемирной туристской организации.

Для реализации целей программы разработан план действий до 2025 года, который включает 12 стратегических мер (56 действий и 189 субмер).

Например, предлагается преобразовать Агентство по инвестициям в Агентство по инвестициям и туризму (3,3 млн леев), будут усилены маркетинговые меры по продвижению туризма в Молдову (1,5 млн леев), планируется практиковать менторство и внедрять совместные проекты для развития винодельческих и агротуристических услуг (1,8 млн и 2,4 млн леев), будут организованы промо-туры для иностранных СМИ (1,5 млн леев).

В рамках программы планируется направить около 5 млн леев на ремонт дороги в село Бутучены, 2 млн леев – на разработку информационной туристической инфраструктуры, 2 млн леев – на создание виртуального музея культурно-исторического достояния. Около 60 млн леев планируется выделить для проектов государственно-частного партнерства по развитию туризма в туристических направлениях Старый Оргеев, Гагаузия, Кагул-Джурджулешты и др. Это позволит привлечь около 10 млн евро в реализацию туристических проектов.

По приблизительным расчетам, для внедрения плана действий программы до 2025 года потребуются финансовые ресурсы в размере 438,9 млн леев: 323 млн леев – из госбюджета, 116 млн леев – за счет внешней помощи, сообщает infomarket.md.

Подготовил Михаил Генчу