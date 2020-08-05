И тут мы прославились на весь мир. Доставка нитрата аммония в порт Ливана

Ну и вот похоже откуда этот нитрат аммония в порту. В 2013 г. в порту Бейрута было задержано судно Rhosus под молдавским флагом, которое везло 2750 тонн нитрата аммония из Грузии в Мозамбик и было задержано в ливанском порту из-за грубых нарушений правил эксплуатации судна, выявленных инспекторами государственного портового контроля.

Судовладелец просто бросил судно и его экипаж, в итоге ливанцы разрешили экипажу в 2014 г. вернуться домой, а груз выгрузили в Бейруте.

Неизвестно сколько там могло остаться нитрата аммония после нескольких лет, но катастрофу в Тексас-сити в 1947 вызвал взрыв 2100 тонн нитрата аммония.

Моряки судна Rhosus взывали к помощи, когда их бросили в конце 2013 года.