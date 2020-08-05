Ключевая роль в захвате государства принадлежала Конституционному суду

Партия "Гражданский конгресс" направила в Генеральную прокуратуру Молдовы заявление, в котором на 11 страницах расписано с именами, номерами актов и решений, с какого момента начался "захват государства" и почему в этом процессе ключевая роль принадлежала Конституционному суду.

На основании представленных фактов Гражданский конгресс просит Генпрокуратуру:

- начать всестороннее и всеобъемлющее расследование изложенных фактов, выявить все обстоятельства захвата и насильственного удержания государственной власти в Республике Молдова в 2009-2019 годах;

- установить круг лиц, участвовавших в этом преступлении;

- выявить отдельные преступления, так или иначе способствовавшие установлению в Молдове режима "захваченного государства".

Осознавая тот факт, что правовая оценка деятельности Конституционного суда выходит за пределы полномочий прокуратуры, учитывая что органам прокуратуры

необходимо получить разрешение нынешнего состава Конституционного суда относительно возможного преследования бывших членов КС, Гражданский конгресс просит генпрокурора использовать свое право, предусмотренное ст. 38 Кодекса конституционной юрисдикции, и обратиться в Конституционный суд с требованием проверить на соответствие Конституции следующие акты Конституционного суда, лёгшие в основу режима захвата государства.

Признание антиконституционного характера этих решений будет служить достаточным поводом для разумных подозрений в отношении экс-членов Конституционного суда в совершении преступлений, предусмотренных статьями 327 "Злоупотребление властью" и 328 "Превышение власти" Уголовного кодекса Республики Молдова.

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