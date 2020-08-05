Ключевая роль в захвате государства принадлежала Конституционному суду

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Партия "Гражданский конгресс" направила в Генеральную прокуратуру Молдовы заявление, в котором на 11 страницах расписано с именами, номерами актов и решений, с какого момента начался "захват государства" и почему в этом процессе ключевая роль принадлежала Конституционному суду.
На основании представленных фактов Гражданский конгресс просит Генпрокуратуру:
Осознавая тот факт, что правовая оценка деятельности Конституционного суда выходит за пределы полномочий прокуратуры, учитывая что органам прокуратуры
Признание антиконституционного характера этих решений будет служить достаточным поводом для разумных подозрений в отношении экс-членов Конституционного суда в совершении преступлений, предусмотренных статьями 327 "Злоупотребление властью" и 328 "Превышение власти" Уголовного кодекса Республики Молдова.
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