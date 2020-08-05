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Общество
История с судном Rhosus под молдавским флагом
05.08.2020

Итак, в 2013 судно Rhosus под молдавским флагом, но с  украинской командой, везёт из Грузии в Мозамбик почти три тысячи тонн нитрата аммония. 2750 тонн, если быть точными. 

На перевалочном пункте в порту Бейрута проверяющие органы обнаружили нарушения в документах. Судно арестовали. Владельцы Rhosus испарились. Команду ливанцы продержали какое-то время под арестом, но уже в 2014 отпустили. С тех пор сухогруз с тоннами смерти ржавел в бейрутском порту. До трагических событий 4 августа. 

По одной из версий, во время заделывается ржавых пробоин в корпусе кто-то из работников допустил халатность и от случайной искры нитрат аммония "бомбанул". В то же время специалисты по работе со взрывчатыми веществами утверждают, что от сварки или даже открытого огня ВВ не занимается. Ведётся следствие. 

Количество погибших от взрыва и ударной волны уже достигло ста человек и продолжает расти.  Счёт раненых перевалил за 2500 человек. 

@Telegram MiT


 
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