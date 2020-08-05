Двое мошенников шантажировали 32-летнюю женщину ее же интимными фотографиями

Очередной пример глупой доверчивости. В Кишиневе задержаны двое мужчин, 34 и 30 лет, которые подозреваются в шантаже женщины, у которой они вымогали 1000 евро. Все началось с того, что один из них, находящийся в заключении, познакомился с 32-летней женщиной. Спустя какое-то время он убедил ее выслать ему несколько интимных фотографий. Женщина согласилась.

Через неделю ей написали в социальной сети "Одноклассники" с незнакомого профиля - писавший представился сперва прокурором, затем полицейским, что уже должно было навести женщину на подозрения, но, каким-то образом, она "купилась" на слова писавшего о том, что она, якобы, занимается распространением порнографических материалов и за это ей, дескать, грозит срок.

После этого мужчина предложил "решить вопрос" за сумму в 1000 евро. Женщина согласилась, но все же параллельно решила обратиться в настоящую полицию, сообщает телеканал TV8. В результате была разработана операция по задержанию во время передачи денег. Но для этого злоумышленники отправили на встречу другую женщину, которая также стала жертвой подобного шантажа ранее.

Она должна была передать деньги таксисту, который и был тем самым "прокурором и полицейским", а уже через задержанного таксиста полиции удалось выйти и на идейного организатора всей этой акции - заключенного из пенитенциарного учреждения номер 4 в Криково. Ведется следствие.

Автор: Михаил Генчу