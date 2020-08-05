Великое переселение в Молдове: Из сел народ стремится в Кишинев, а из столицы – за город

Пандемия повлияла на представление об идеальном жилье многих жителей республики – комментарий специалиста.

По крайней мере четверо моих знакомых уже нашли загородные участки и дома, это произошло после четырех месяцев «коронавирусной свистопляски». Людям не хватает простора, пусть даже в пределах шести соток (лучше, конечно, 12 или всех 24-х). Правда, в загородные дома на постоянное место жительство мои знакомые перебраться не рискнули. А вот бывать там летом, по 3 дня в неделю или даже больше, - в удовольствие. Да и карантин пересидеть на природе. Лучше, чем в городе на изоляции или просто в квартире, потому что пойти не куда.

Есть и такие, кто намерен перебраться в загородное жилье из Кишинева навсегда или проводить там целое лето. Получается, что дома, дачи и участки за пределами столицы должны вырасти в цене? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к специалисту – основателю Единой Гильдии сертифицированных специалистов рынка недвижимости (UAI) Андриану Тодерашку.

По мнению Андриана Тодерашку, в Кишиневе цены на недвижимость будут оставаться стабильными. Фото: facebook/andrian.toderascu

- Спрос на дома действительно увеличился в сравнении с периодом до пандемии, однако пока на ценах это никак не отразилось. Особенно актуальны недорогие загородные дома, - пояснил Андриан.

- Как изменилась ситуация на рынке Кишинева?

- Как известно, в предыдущем, 2019 году, было заключено значительное количество сделок купли-продажи квартир в Кишиневе. Показатели продаж на 40 % были выше, чем в предыдущем году. Насколько велика вероятность того, что и в 2020 году показатели вырастут? В первую очередь, последствия пандемии коронавируса начинают ощущаются в Кишиневе. Владельцы недвижимости не торопятся выставлять дома на продажу, также усложняется процесс показов жилья из-за наложенных правительством ограничений и личной боязни заражения COVID-19.

- А что будет с ценами?

- Затрагивая тему цен на рынке недвижимости, следует заметить, что кризис, связанный с новой коронавирусной инфекцией, способен расстроить ценовую политику данной сферы в Кишиневе и в мире в целом. Те, кто в этот непростой период остался без дохода и без работы, должны будут сократить расходы, что непосредственно влияет на процесс купли-продажи недвижимости.

Ожидается рост цен на квартиры в новостройках, уже сданных в эксплуатацию. Фото: facebook/andrian.toderascu

- Чего следует ожидать?

- Многие будут склонны к приобретению квартир и домов с целью инвестирования, что можно аргументировать страхом перед инфляцией. Ожидается рост цен на квартиры в новостройках, уже сданных в эксплуатацию, так как спешки со сдачей домов в эксплуатацию не будет. Соответственно, появится потребность заполнения уже существующих строений, что повлияет на подъем стоимость. Говоря о снижении цен, можно выделить следующие факторы: инвестиции, как форма деятельности и текущая и новая ипотека. На сегодняшний день, когда последствия пандемии только начинают набирать обороты, ещё сложно судить о том, к чему данная ситуация приведёт, однако, если принять во внимание перечисленные факторы, которые взаимодействуют между собой, можно сделать вывод, что в 2020 году в Кишиневе цены на недвижимость будут оставаться стабильными и приобретение жилья, как и прежде, будет необходимостью.

Андриан Тодерашку рассказал, что есть огромная проблема с выдачей разрешительных документов и авторизации на строительство, и именно это может привести к увеличению спроса на квартиры в новостройках и к увеличению цен.

Что ж… поживем в старом или новом жилье, за городом или в столице, - увидим.

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