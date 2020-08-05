У каждого своя фальсификация

Российских наблюдателей на выборах президента Белоруссии - не будет. Это, в принципе, логично и для Александра Григорьича уважаемого и для России. Тем не менее, даже несмотря на это - есть риски, что РФ обвинят в фальсификации выборов.

В этом контексте, нам интересно наблюдать за подготовкой к выборам президента молдавского, где тоже Майя Григорьевна уважаемая уже вовсю готовит почву, для того чтобы оправдать свой грядущий провал - фальсификациями.

И если у белорусского ЦИК-а, уверены, все "схвачено" в этом плане и доказать отсутствие вмешательства они смогут без проблем - то насчет молдавского ЦИК-а - пока остаются вопросы. Впрочем, на прошлых и на позапрошлых выборах - ЦИК отработал вполне себе эффективно.

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