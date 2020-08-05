В Кишиневе спилили деревья ради новой парковки?

В Кишиневе спилили целый ряд молодых лип. Судя по фото, деревьев лишили левый тротуар по улице Пушкина ниже проспекта Штефан чел Маре.

– Два года назад мы заметили, что линию молодых лип, посаженных в самом центре Кишинёва, замульчировали. Это казалось невероятным, и мы надеялись, что эта практика доберётся и до многих других городских деревьев. Мульча (слой навоза, компоста или торфяной крошки – ред.) исчезла - не знаем точно, когда. А пару дней назад мы обнаружили, что "исчезли" и сами деревья.

Чуть ниже по улице началась укладка плитки для новой парковки - неужели только из-за этого было срезано столько молодых деревьев, которые росли там уже несколько лет? Так хорошо всё начиналось, - пишут в соцсетях.

Подготовил Михаил Генчу