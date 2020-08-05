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Экономика
Молдове срочно нужны медсестры и полицейские... и еще 8700 других работников
05.08.2020

Национальное агентство занятости опубликовало статистические данные. На 3 августа 2020 года было зарегистрировано 7 731 вакантных мест по всей Молдове, как для женщин, так и для мужчин.

Наибольшее количество вакансий зарегистрировано в Кишиневе и Бельцах. Наименьшее количество работников требуется в Дондюшанах и Дубоссарах – 30 и 41 место, соответственно.

Есть 2 100 мест для тех, у кого высшее и среднее образование - это 24% от общего количества вакансий. Острая нехватка кадров ощущается в здравоохранении и в системе МВД – катастрофически не хватает медсестер и полицейских.

Более двух тысяч вакантных мест зарегистрированы в текстильной и швейной промышленности.

Даже для тех, у кого нет образования и специальности, также есть вакансии: требуются 533 разнорабочих, сельхоз работников – 243, носильщиков - 75. Также нужны охранники и рабочие автомойки.

Для тех, кто находится в поисках работы, есть возможность официального трудоустройства, обратившись в территориальные филиалы Агентства по трудоустройству.

Автор: Михаил Генчу


 
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