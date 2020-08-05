Обо что разбиваются наполеоновские сельхоз-планы Pro Moldova?

Группировка, прозванная в народе «Продам Молдову», снова будоражит наше воображение.

Лидер Pro Moldova Андриан Канду потребовал экстренного заседания ушедшего на каникулы парламента. Канду сотоварищи хочет ввести чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, считая, что без немедленной реализации необходимых мер для сохранения этого сегмента экономики власти республики ставят под угрозу обеспечение продовольственной безопасности страны.

– Мы разработали план действий, который, по нашему мнению, правительство может реализовать в течение 15 дней, а также более продуманные предложения, чтобы избежать таких серьезных ситуаций в будущем, — заявил Канду, которого цитирует eadaily.com.

Канду предлагает правительству в этом году купить у фермеров урожай фруктов будущего года, увеличить материальную помощь пострадавшим от засухи и последующего града сельхозпроизводителям, пересмотрев бюджетные расходы и создав антикризисный фонд.

– Pro Moldova также просит правительство немедленно начать консультации по реструктуризации или откладыванию долгов перед кредитными организациями для фермеров, а также безотлагательно определить формулу для отсрочки уплаты налогов на этот год, - добавил депутат от этого политформирования Владимир Чеботарь.

Также в Pro Moldova заявили, что через 60 дней будет готова представить новый регламент по субсидиям, так как действующий «в течение многих лет доказывает свою неэффективность». Партия предлагает ввести единый налог на сельское хозяйство и обязательное государственное страхование фермеров, которое также должно регулироваться законом.

На весь этот пассаж иронично отреагировал в соцсетях доктор экономики Александр Муравский.

– Шаг первый: выкупается весь выращенный урожай. Шаг второй: Выкупаются (или национализируются) все предприятия перерабатывающей промышленности. Надо же где-то перерабатывать выкупленную продукцию, а процесс продажи долог и чреват потерями продукции или снижением цены. Шаг третий: выкупаются (или национализируются) все рестораны, кафе и магазины, чтобы было, где государству использовать выкупленную продукцию. Шаг четвёртый: Выкупаются (или национализируются) частные или создаются новые государственные экспортно-импортные компании, чтобы у государства были возможности экспортировать выкупленную продукцию. Шаг пятый: национализуется земля и средства производства. Вполне логичная операция после всех предыдущих. Зачем государству заморачиваться с процессом выкупа продукции, когда можно всё свести к плановому распределению. Шаг шестой. Происходит окончательное оформление перехода к централизованной плановой экономике, основанной на государственной собственности и прямом административном управлении. 30-летний эксперимент по построению рыночной экономики в стране закончен. Ой, недооценили мы этот кружок еврореформаторов ProMoldova. А ребята-то вон как далеко смотрят, - написал Муравский.

Подготовил Михаил Генчу