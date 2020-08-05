"Аж дух захватывает": 56-летняя Вика Цыганова ошеломила фигурой в бикини

Певица наслаждается отдыхом на Черноморском побережье.

Певица Вика Цыганова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике. Звезда 90-х поразила фанатов пышными формами и неувядающей красотой. А ведь артистка давно разменяла шестой десяток.

Вика Цыганова 30 лет счастлива в браке с поэтом и продюсером Вадимом Цыгановым. В настоящее время супруги отдыхают на Черноморском побережье. Эффектная певица публикует яркие фото и видео с отдыха в блоге. Один из снимков был сделан ее мужем на яхте.

Вика ошеломила общественность своей фигурой в красном бикини в белый горошек. У артистки нет проблем с лишним весом. 56-летняя звезда 90-х продемонстрировала пышный бюст, подтянуты живот и молодое лицо. "Солнечного денечка!", - пожелала артистка подписчикам.

"Уверенная пятерка", "Это «плейбой» какой-то!", "Круто, не стареете, как другие бабульки!", "Аж дух захватывает", "Потрясающая женщина", "Во всех смыслах богиня", "Выглядите обалденно, просто не даете расслабиться, мы тоже должны соответствовать", "Фотограф нашел все лучшее, чудесное", "О, Боже! Как вы прекрасны", "Вика, какой твой секрет молодости? Завидую!", "Вот это загар!", "Красота", "Очень, очень классно!", "Радует, что купальник - не полоски. Стиль ретро", - делятся фолловеры.

Напомним, Вика Цыганова - одна из самых ярких звезд 90-х. Она имела бешеную популярность. Ни один большой концерт не обходился без ее участия. Но в какой-то момент поняла, что ей не по пути с большинством поп-тусовки и пошла своим путем. В последнее десятилетие вокалистка редко появляется на большом экране. Она ушла в религию и много времени проводит в храме.

Бог не дал ей детей. "А усыновить… Я не считаю, что у меня так много любви, чтобы любить того, кто мне не был дан свыше", - признавалась Цыганова в одном из интервью. Как говорит сама Вика, супруг для нее - это и брат, и отец, и ребенок, и муж, и друг. Он был рядом, когда Цыганова попала в страшную аварию, после которой стало ясно, что она никогда не сможет родить ребенка. "Именно та катастрофа сыграла значимую роль в моей жизни. Травмы не позволили мне забеременеть и родить ребенка. Но я считаю, что все равно близка к детям, потому что многим я стараюсь помогать", - заявила Цыганова, которая известна тем, что занимается благотворительностью.

По словам певицы, она нашла формулу счастливой семейной жизни. "Я долго шла к этому человеку - конечно же, это судьба. Мы родственные души, которые нашли друг друга. До сих пор я влюблена в мужа. Если бы я умела писать стихи, я бы писала их Вадиму", - признавалась вокалистка

ОЛЬГА ЛИБГАРДТ