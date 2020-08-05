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Политика
Где деньги, Петру? Депутат Боля ополчился на коллегу по парламенту
05.08.2020

Депутат Василий Боля обратился в Национальный орган по неподкупности. Объект жалобы представителя Партии социалистов – депутат от партии «Действие и солидарность» Петру Фрунзе.

По мнению Боли, Фрунзе не указал в своей декларации о доходах часть собственности. Боля сообщил в соцсетях, что изучил декларации Фрунзе и обнаружил, что доходы его жены значительно уменьшились после того, как тот стал депутатом в 2019 году.

– В 2019 году зарплата госпожи Фрунзе уменьшилась на 100 тысяч леев, то есть, на 94% по сравнению с 2018 годом и составила около 540 леев в месяц. Иными словами, у владелицы бизнеса зарплата в три раза меньше, чем у охранника, - написал Боля.

По его словам, когда в 2016 году Петру Фрунзе был примаром села Пухой Яловенского района, он указал в декларации драгоценности и предметы искусства, но в декларации 2019 года выяснилось, что их в три раза меньше, и нет данных об их продаже.

– Также я выявил несоответствия в информации о недвижимости, а также, что Фрунзе получил зарплату в НПО, что противоречит статусу депутата. Кажется, бедные депутаты Майи Санду «немножко олигархи», — заключил Боля.

Подготовил Михаил Генчу


 
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