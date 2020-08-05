Два управления мэрии Кишинева подверглись слиянию: вместо них будет образовано одно

Главное управление торговли, общественного питания и услуг и Главное управление экономики, реформ и имущественных отношений перестанут существовать. Вместо них появится одно общее подразделение – Главное управление экономики, торговли и туризма.

Об этом сообщил генпримар столицы Ион Чебан. Он отметил, что цель слияния – повышение эффективности и оптимизация институционального менеджмента.

– Слияние двух муниципальных структур – это первый этап предложенного нами процесса реформирования местной публичной администрации муниципия Кишинев. Более того, этот процесс не предполагает увеличения количества сотрудников. Мы стремимся таким образом улучшить управление и обеспечить жителям столицы качественные общественные услуги, – заметил Ион Чебан.

В состав муниципального подразделения войдет новый отдел, который будет заниматься развитием и продвижением Кишинева как туристического направления. Новое подразделение в ближайшее время будет зарегистрировано в Агентстве государственной собственности.

ЛИДИЯ ТКАЧ